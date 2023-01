Guillermo Coppola rompió el silencio luego de su internación: "Hierba mala nunca muere"

Guillermo Coppola está internado en Mar del Plata desde el jueves 19 de enero a la madianoche. "Está en la Clínica Colón. Guillermo Coppola sintió un dolor muy fuerte en el pecho, fue directamente con su mujer, con Corina a la clínica y quedó internado", detalló Dani Ambrosino.

El empresario estaba de vacaciones con su familia cuando sintió el malestar en el pecho. "Le empezaron a hacer estudios: electrocardiogramas, ecografías y quedó internado en observación", agregó el periodista en "EPA", programa que conduce Nicolás Magaldi.

Guillermo Coppola.

"Él está bien", aseguró el panelista de dicho programa para llevar tranquilidad a los televidentes. Cabe recordar que quien fuera el representante de Maradona estuvo en Qatar durante el mundial, por lo que esta noticia tomó por sorpresa a su entorno.

"Si todo está bien, hoy al mediodía podrían darle el alta, pero si no encuentran nada que tengan que seguir analizando", sentenció Ambrosini recordando que durante la pandemia estuvo internado por una afección cardiovasculares y pulmonares por el Covid.

La palabra de Guillermo Coppola desde la clínica donde se encuentra internado

"Hay un viejo dicho que dice 'hierba mala nunca muere'", fueron las primeras palabras que expresó Coppola dejando en evidencia el buen ánimo que tiene durante su internación. "Ayer me levanté, un dolorcito bajo la tetilla derecha, podía ser un dolor muscular, por ahí posición del sueño. De todas formas me fui al gimnasio para cumplir con el trabajo que me dio el kinesiólogo después del Covid", añadió el empresario.

"Al mediodía se incrementó ese dolor, ya me dolía al respirar, entonces no dudé y me fui a la Clínica Colón", aseguró Copola que seguido a eso aclaró que afortunadamente no fue nada grave: "Puede haber sido indudablemente muscular porque me hicieron tres electrocardiogramas, tomografía, análisis y afortunadamente todo bien. Me acaban de dar el alta".