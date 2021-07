Guillermo Francella tiene coronavirus

Durante el día de ayer, Guillermo Francella fue diagnosticado con Coronavirus. El actor, a pesar de estar vacunado, contrajo el virus y si bien está aislado, por el momento la situación no es preocupante.

La noticia la dio a conocer la periodista Viviana Romano del segmento La Pavada, del diario Crónica. Francella de 66 años, está en plena grabación de la serie "El encargado" que se emitirá por la señal Star Plus, y por este motivo, los productores Mariano Cohn y Gastón Duprat, tuvieron que reorganizar la agenda de grabaciones para no retrasar el proyecto y continuar grabando las escenas en las que no participa el intérprete de "Pepe Argento".

Guillermo Francella tiene COVID-19

A raíz de la noticia, algunos compañeros de elenco que estuvieron en contacto estrecho con Guillermo, tuvieron que ser aislados, en tanto que el resto del elenco continúa con las grabaciones.

El matutino anunció que al estar Francella vacunado, transita los síntomas con bastante tranquilidad, y agregaron que varios actores que forman parte del proyecto como Luis Brandoni, Darío Barassi, Dani La Chepi, y el Puma Goity, algunos ya tuvieron la enfermedad, en tanto que otros ya fueron inoculados con la vacuna.

En plena cuarentena, Guillermo Francella abarca nuevos proyectos

La pandemia por el Coronavirus, cambió la vida de las personas en el mundo, y afectó notablemente los proyectos laborales. Ese fue el caso de Guillermo Francella quien junto al elenco de "Casados con hijos", tuvieron que postergar hasta nuevo aviso el regreso de la pecular familia al teatro, con algunos nuevos integrantes en el elenco.

Inquieto el actor igualmente continúa con otras actividades y, en este sentido, es uno de los impulsores de la campaña solidaria de las bicicletas adaptadas y junto a la Fundación Juan Maggi, tienen prevista la entrega de mil unidades para los primeros días de diciembre. El actor, se manifestó al respecto: "Yo ya me sumé. Juntos pongamos en movimiento a mil chicos y jóvenes con discapacidad".

LP