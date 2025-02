Hailey Bieber se sumó a la fiebre por Hello Kitty al igual que Wanda Nara y La China Suárez

Hailey Bieber se sumó a la fiebre por Hello Kitty y desató especulaciones en redes sociales. La reconocida modelo publicó una historia en Instagram utilizando un filtro del icónico personaje japonés, lo que generó una ola de comentarios y asociaciones inmediatas con Wanda Nara y la China Suárez, quienes ya han sido protagonistas de una supuesta “guerra de Kitties”.

El fanatismo por Hello Kitty de la China Suárez y Wanda Nara, y ahora de Hailey Bieber

Todo comenzó cuando los seguidores de ambas figuras argentinas notaron una extraña coincidencia en sus publicaciones: Wanda Nara compartió una foto luciendo una remera con la imagen de Hello Kitty, mientras que la China Suárez mostró un auto con asientos personalizados con el mismo personaje.

La cuenta de espectáculos Gossipeame destacó estas similitudes avisando rumores sobre una nueva rivalidad sobre ellas. Ahora, con Hailey Bieber sumándose al fanatismo por Hello Kitty, algunos usuarios se preguntan si se trata de una simple moda o si la modelo está tomando partido en esta disputa indirecta,

El fanatismo por Hello Kitty entre celebridades no es una novedad, pero en este caso, su aparición en redes de tres figuras con un trasfondo mediático ha generado un sin fin de interpretaciones. La China Suárez, por ejemplo, ha mostrado su afición por el personaje en varias ocasiones, publicando imágenes con almohadas, ropa y hasta un peluche que le regalaron sus seguidores. Por otro lado, la aparición de Wanda Nara con un look inspirado en Hello Kitty ha dado lugar a especulaciones sobre si intenta enviar un mensaje o si simplemente sigue la tendencia.

La relación entre Wanda Nara y la China Suárez ha estado marcada por conflictos desde el escándalo de “WandaGate” con Mauro Icardi, En el último tiempo han protagonizado enfrentamientos directos que conduce a sus seguidores a analizar cada gesto en redes en busca de mensaje ocultos o posibles provocaciones. Con la llegada de Hailey Bieber a esta tendencia, la intriga crece, y Hello Kitty parece haberse convertido en un inesperado símbolo de esta peculiar batalla mediática.

N.L