¡El orgullo de Guillermina Valdés! Helena Ortega sorprende con un talento desconocido

Los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega son famosos por tener un perfil bajísimo. Recién este año, ella consiguió que le permitieran subir alguna que otra cosa suya a las redes sociales. A raíz de esto, se sabe muy poco de ellos, de sus gustos o habilidades. En el último tiempo Helena y Dante Ortega comenzaron a mostrarse más en las redes sociales y a hacer su camino.

Pero ahora todos quedamos con la boca abierta al ver un video de Helena, la menor, tocando la batería y lo hace muy bien. En realidad fue su primo Bautista (hijo de Emanuel Ortega) el que compartió en sus historias el material, aclarando que tenía apenas 15 años. La adolescente se muestra como una verdadera profesional y lo logra tocar con pasión.

Una vez más los genes Ortega se hacen presentes, especialmente en la veta musical. Casi todos los miembros de la familia saben tocar algún instrumento debido a que la música fue una de las principales premisas de la familia de Palito Ortega.

La relación de Marcelo Tinelli con los hijos de Guille Valdés

El clan Tinelli y Valdés comparten el mismo hogar y conforman una gran familia ensamblada. Entre los hijos del animador y los de la actriz forman un grupo numeroso de 8 jóvenes. Sobre cómo organizan la dinámica de todos, Guille contó que mantienen la armonía. “Tratamos de separar lo que es sus cuatro hijos con mis tres hijos y opinamos sobre uno. Eso es básico. Mis hijos tienen su papá y sus hijos tienen su mamá”, dijo en una antigua entrevista.

Luego agregó: “Como son bastante grandes todos, porque la más chica mía tiene 14 y la más grande de él tiene 33, tenemos un chat grupal en el que decimos 'hoy se hace almuerzo en tal lugar, ¿quién viene?'. Y no presionamos, sino hay una cuestión de por qué elegimos ese lugar, etc. No es fácil”.