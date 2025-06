Desde que Soledad Pastorutti irrumpió en el folclore argentino, su hermana Natalia Pastorutti fue una presencia constante a su lado. Compartieron giras, recitales multitudinarios y presentaciones inolvidables. Juntas conquistaron al público con su frescura, carisma y talento, y se ganaron un lugar especial en la historia de la música popular argentina.

Pero mientras “La Sole” se consolidó como una figura indiscutida del género, Natalia comenzó a trazar un camino más silencioso, guiado por otras inquietudes. Con el tiempo, fue alejándose progresivamente del ambiente artístico para apostar por un proyecto de vida diferente, tan firme como decidido.

Natalia Pastorutti

Lejos de la música, las otras profesiones de Natalia, la hermana de Soledad Pastorutti

A diferencia de lo que muchos imaginaron, Natalia Pastorutti eligió desarrollar su vocación en otras áreas. Sin dejar de acompañar a su hermana, Soledad Pastorutti, en ciertas ocasiones, y aún subiendo a los escenarios como solista, Natalia apostó por el estudio y el crecimiento personal.

“Estudié porque tengo una personalidad tenaz y cuando digo: ‘Quiero hacer esto’, no paro hasta que lo consigo”, explicó en una entrevista, dejando ver su determinación. Se formó como abogada y luego completó sus estudios con la carrera de escribanía, una deseo presente desde su infancia: “Era una meta que tenía desde siempre y mi mamá cuenta que ya de chiquita yo decía: ‘Cuando sea grande quiero ser escribana y ama de casa’. Entonces, me metí en Abogacía, me encantó la carrera, y completé con Escribanía”.

Sin embargo, aunque se graduó, su decisión fue no ejercer profesionalmente. “Siempre supe que no quería ejercer Abogacía pero sí Escribanía. Después no se dio porque viví en Buenos Aires pero cuando me casé nos mudamos a Arequito y no ejercí”. En esa localidad santafesina, donde nació y creció junto a Soledad, hoy lleva adelante una vida tranquila, dedicada a su familia.

En 2014 se casó con Andrés Manini y juntos se convirtieron en padres de Pascual, que nació en 2016, y Salvador, que llegó al mundo en febrero de 2021.

Además de abogada y escribana, Natalia amplió su formación con nuevas disciplinas, comenzó a estudiar Sociología, y se volcó también al aprendizaje de idiomas, en particular italiano e inglés.

Aunque dejó atrás los escenarios como forma de vida, Natalia conserva un vínculo emocional con la música. De hecho, acompaña a su hermana en algunos escenarios y editó dos discos propios, “Me dejo andar” en 2007 y “Fui yo”, en 2010. Sin embargo, su foco está puesto en otro lado, en su desarrollo intelectual y en un presente alejado de las cámaras.

Soledad y Natalia Pastorutti

Soledad Pastorutti continúa representando al folclore argentino con fuerza, mientras que Natalia Pastorutti construyó un destino distinto, pero igualmente valioso. Su historia demuestra que el éxito puede tomar múltiples formas y que también hay lugar para el brillo fuera del escenario.

MVB