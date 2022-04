Hernán Drago, enamorado: conocé a la mujer que le robó el corazón

Hernán Drago volvió a apostar al amor y está involucrado en una nueva relación. La confirmación llegó de la mano de su enamorada, Verónica Paschiero, quien después de meses de rumores y especulaciones habló sobre el romance.

“Yo te puedo confirmar la relación, pero no te puedo dar un título de novia, nosotros nunca le pusimos rótulo a la relación, nunca nos preguntamos, no ocurrió. Obviamente, Hernán me está escuchando y yo le tiro el palito”, dijo la bailarina en una charla que mantuvo con Mitre Live.



“Siempre fue un vínculo, empezamos a salir y empezamos a vernos, pero es raro porque no es un touch and go", aclaró Verónica y luego dio precisiones sobre el romance: "Esto empezó en mayo (de 2021), pero nunca le pusimos un título, tenemos una hermosa relación y pasamos momentos muy lindos” añadió.



“Hace casi un año que estamos juntos, yo estaba haciendo Bienvenidos a bordo y un día él me preguntó cuándo íbamos a bailar juntos. Yo soy tímida y él me encaró el día de su cumpleaños en el programa. Estábamos en pandemia”.

Luego, detalló: "Me empezó a hacer chistes, él es muy gracioso y se ríe de todo. Me buscó por Instagram y yo no le di cabida porque pensé que le escribía a todas”.



Sobre qué fue lo que más la atrajo del modelo, la bailarina destacó que "me atrapó que sea buena gente y me enamoró su simpleza".

Hernán Drago sorprendió con un impactante cambio de imagen

“Estoy envejecido, tengo un lunes largo y la gente me hizo sacar canas. Vengo de recién grabar el programa y me tocó hacer un personaje para imitar, (Ricardo Montaner) no lo van a adivinar, no sé si estoy parecido, por ahí el outfit más la ropa más las gafas queda redondito”, empezó diciendo el artista en Mitre Live en febrero pasado.

En diálogo con CARAS Digital Hernán Drago contó que el cambio es momentáneo: “Esto igual es pasajero ya me di un baño y volví a la normalidad a mi morocho de siempre y vuelvo a la normalidad. Me hicieron el look con efectos especiales con un spray que me tiñó de blanco para el personaje que tenía que interpretar en el segmento "Baila con onda".