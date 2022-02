Hernán Drago mostró una foto con su hijo y sorprendió con su parecido

Hernán Drago se encuentra de vacaciones en México junto a sus hijos Luka y Lola. Durante su paso por Tulúm, el modelo publicó unas fotos de los tres y sus followers notaron el parecido que tiene con su hijo.

Hernán Drago con sus hijos en México

En el posteo desde Tulúm, Hernán Drago escribió: "Estas imágenes me llenan el alma y el corazón. Que feliz me siento de poder vivir la vida y este viaje con mis hijos que amo tanto. Hemos pasado un día espectacular, y necesito agradecer la excelente atención, servicio y logística de quienes hicieron posible esta experiencia"

Hernán Drago con sus hijos.

Tras ver las fotos donde aparece sus hijo, los comentarios comenzaron a ser similares: "Tu hijo es igual a vos", "Tu hijo es un mini Drago".

"Mañana venis, no?", le escribió Laurita Fernández refiriéndose a la sección de Los parecidos de Bienvenidos a bordo.

Por otra parte, también hubo comentarios que aseguraron que ambos hijos del modelo se le parecen.

Hernán Drago disfrutando en México.

Hernán Drago sorprendió con un impactante cambio de imagen

“Estoy envejecido, tengo un lunes largo y la gente me hizo sacar canas. Vengo de recién grabar el programa y me tocó hacer un personaje para imitar, (Ricardo Montaner) no lo van a adivinar, no sé si estoy parecido, por ahí el outfit más la ropa más las gafas queda redondito”, empezó diciendo el artista en Mitre Live en febrero pasado.

En diálogo con CARAS Digital Hernán Drago contó que el cambio es momentáneo: “Esto igual es pasajero ya me di un baño y volví a la normalidad a mi morocho de siempre y vuelvo a la normalidad. Me hicieron el look con efectos especiales con un spray que me tiñó de blanco para el personaje que tenía que interpretar en el segmento "Baila con onda".