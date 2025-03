¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 29 de marzo de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 29 de marzo de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Tenés la energía a tope, pero ojo con los impulsos. Puede surgir una discusión inesperada, así que mejor contá hasta diez antes de reaccionar. En el amor, alguien puede sorprenderte con una confesión inesperada.

Aries

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El sábado te encuentra en modo reflexivo. Un gasto inesperado puede sacudir tu economía, pero si te organizás bien, lo superás sin dramas. En el amor, te vendría bien salir un poco de la rutina.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente va a mil, pero tu cuerpo te pide descanso. No te sobrecargues de planes, porque podés terminar agotado. En lo sentimental, si tenés pareja, es un buen día para charlas profundas; si estás soltero, podrías cruzarte con alguien especial.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La Luna, tu regente, te hace más sensible de lo habitual. No te tomes todo a pecho, que no todo es personal. Un amigo puede necesitarte más de lo que dice. En lo amoroso, es un día ideal para encuentros emotivos.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu carisma está en su punto máximo, pero no abuses de la seguridad en vos mismo. En lo laboral o en proyectos personales, podés recibir buenas noticias. En lo sentimental, alguien te tiene en la mira, ¿te animás a dar el primer paso?

Leo

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Tu lado analítico está a full, pero tratá de no sobrepensar cada detalle. Un problema pendiente encuentra solución si lo encaráis con practicidad. En el amor, alguien puede estar esperándote más de lo que imaginás.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy ​

Un plan inesperado puede cambiar tu día para mejor. No te cierres a nuevas experiencias. En el amor, si estabas esperando una señal, este es el día para actuar.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición está afilada, pero no te dejes llevar por la paranoia. En el trabajo o en lo personal, es un buen día para resolver temas pendientes. En lo sentimental, puede haber una conexión intensa con alguien especial.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés ganas de aventura y movimiento. Si podés hacer una escapada o probar algo nuevo, te va a hacer bien. En el amor, la sinceridad va a ser clave para evitar malos entendidos.

Sagitario

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Estás en modo responsable, pero aflojá un poco la exigencia. En lo laboral o económico, un esfuerzo reciente empieza a dar frutos. En el amor, es un día para dejar de lado la rigidez y disfrutar más el presente.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Un plan diferente puede traer nuevas oportunidades, así que no descartes invitaciones de último momento. En el amor, alguien puede sorprenderte con una propuesta fuera de lo común.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Te sentís más conectado con tus emociones y eso es bueno, pero no dejes que la nostalgia te atrape. En lo sentimental, puede haber un reencuentro que te mueva el piso.