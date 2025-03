Los últimos días de Luisana Lopilato se vivieron a pura emoción y felicidad. La famosa banda "Erreway" volvió a los escenarios, y dio el comienzo del tour en el Movistar Arena de Santiago de Chile. El recital fue un completo éxito, y contó con una breve participación por video de la actriz argentina. Debido a su ausencia, quiso aparecer en la pantalla grande, deseándole la mejor de las suertes a sus compañeros de elenco. Pero mientras se llevaba a cabo el esperado reencuentro, ella se encontraba en unos importantes premios canadienses, donde lució dos imperdibles looks.

Los dos looks de Luisana Lopilato

Negro y rosa, brillos y glamour: los dos looks de Luisana Lopilato

Luisana Lopilato participó de los premios Juno, aquellos que reconocen a los artistas canadienses, junto a su esposo Michael Bublé. En esta ocasión especial, se subieron juntos en el Rogers Arena, de Vancouver, durante su aniversario 14 de bodas, y entregaron el premio Musicounts Teacher of the Year Award. La pareja se volvió el centro de atención de todos, pero sobre todo por los espectaculares looks que lució la actriz y cantante.

Durante la alfombra roja, decidió jugársela para un estilo barbie, y se mandó por un total pink de brillos. Se trataba de un vestido largo, con tajo en una de las piernas, que presentaba un degradé de tonalidades, comenzando en la parte superior como el más claro hasta terminar en lo oscuro. El atuendo de Lopilato era de un solo hombro, con una flor 3D que se destacaba. La actriz cerró el outfit con unos tacos blancos y disimuladas joyas, para no robarle la atención a los brillos que traía de por sí.

Sin embargo, decidió hacer un cambio de look cuando fue invitada al escenario por su esposo. Como Michael Bublé era el presentador de la gala, decidió darle un lugar especial a la actriz y también cantante argentina. Para ese momento especial y romántico, Luisana decidió ir por un completo black, también de brillos en su totalidad. De un solo hombro y corto por sobre la rodilla, el vestido de Lopilato presentaba un diseño irregular, que hacía llamar la atención a una tela en el costado de su pierna, en especie de "cola". Por último, lo cerró con unos tacos negros y se soltó el pelo para mayor comodidad.

Los seguidores de Luisana Lopilato halagaron su presentación en vivo, y los dos looks que eligió para esta noche especial. La cantante y actriz se volvió una influencia importante en la moda, gracias a sus elecciones excéntricas durante premiaciones y presentaciones de películas. Acompañada de su esposo en todas las ocasiones, demuestra cómo llamar la atención de las cámaras y los amantes de lo fashionista, sin perder de vista el estilo personal de cada persona.

A.E