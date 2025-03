El desopilante video de Wanda Nara intentando usar un talle XS tras su intervención estética

En los últimos días, Wanda Nara se mostró en diversas ocasiones luciendo una faja con cada uno de los outfits. Lo que rápidamente llevó a las especulaciones respecto a la intervención que se realizó días atrás, que había sido relacionada con la salud y, al contrario, podría haber sido estética.

Tras los diversos cuestionamientos que se le hizo a la conductora, recientemente, ella misma reveló en LAM (América) que efectivamente ingresó al quirófano para resolver un problema de salud y "aprovechó" ese momento para realizarse una intervención estética. Por lo tanto, ambas versiones que circulaban son ciertos.

Wanda Nara se realizó una operación estética

En este contexto, es que el pasado fin de semana Wanda se grabó en una particular situación: el arduo trabajo que le lleva ser un talle "XS" al tener que ponerse la faja que debe utilizar tras la intervención.

Wanda Nara y un video que causó risas

Wanda Nara es una ardua usuaria de las redes sociales. Además de ser su medio de comunicación con sus seguidores y herramienta de descargo dando sus versiones de diversos hechos, es el lugar donde comparte diversos aspectos de su vida. Y este fin de semana no fue la excepción.

Caption

La conductora disfrutó del fin de semana con diversas actividades con sus hijos y con su madre, Nora, y hermana, Zaira. Y fue junto a ella que protagonizó uno de los videos que compartió en su cuenta de Instagram. Es que Wanda debe utilizar una faja retenedora, tras someterse a una cirugía estética abdominal.

Pero la tarea se complicó tras almorzar. "Que dura es la vida XS", escribió junto a un video Wanda Nara. En las imágenes se puede ver como está reposada en un sillón mientras Zaira Nara intenta colocarle la faja. "No te entra", asegura la menor de las Nara. Pero la conductora insiste en que sí, ya que hasta momentos antes la tenía puesta. Sin embargo, el almuerzo no habría ayudado con esta situación. "Me comí un pescado nomás. Buenos varios pescados", comentó con doble sentido.

Tras esta ardua tarea, que parecía imposible,las hermanas cumplieron con el objetivo ya que luego Wanda se mostró luciendo la faja en cuestión. En este segundo clip, aseguró que no abandonaría la talle XS.

Por supuesto, se trató de una secuencia que Wanda Nara se tomó con humor y no dudó en compartirlo con sus seguidores. Una vez más, la conductora mostró cómo se ríe de las diversas críticas que recibe.