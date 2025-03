La irónica burla de Juana Viale sobre la China Suárez y su escándalo con Wanda Nara: “No la conoce nadie ahora”

Juana Viale lanzó una irónica burla contra la China Suárez en el programa del domingo 30 de marzo sumándose al escándalo con Wanda Nara. Luego de que Rodrigo Tapari confirmara que en abril lanzará un tema con la actriz, los comentarios no demoraron en llegar por parte de la conductora, lo que causó una gran risa en el resto de la mesa.

La irónica burla de Juna Viale sobre la China Suárez

El pasado domingo 30 de marzo, Juana Viale recibió en su programa al cantante Rodrigo Tapari, quien compartió detalles sobre su próximo proyecto musical. Luego de su anuncio, la conductora lanzó una irónica burla contra la China Suárez sumándose al escándalo que mantiene la actriz con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Desde hace varias semanas que el WandaGate se mantiene en el centro de la tormenta, pero nadie se esperaba que la conductora de La Mesaza se sumara a los comentarios contra la actriz que mantiene una relación con el futbolista del Galatasaray. Cabe destacar que durante un tiempo la influencer tuvo una relación con Nacho Viale, hermano de la presentadora.

En el programa del 30 de marzo, Juana Viale tuvo una mesa repleta de estrellas que incluían a Emilia Attias, Damián De Santo, Rodrigo Tapari, Tomás Balmaceda y Eleonora Cole. Durante la conversación el cantante de Ráfaga mencionó que había grabado una canción junto a la China Suárez, titulada "El amor que tú me das", un tema que él mismo escribió.

Tras el anuncio, la conductora, con su característico estilo directo y sin filtro, intervino con una pregunta que desató risas entre los presentes: "¿Con qué China?". Ante la respuesta de Tapari, quien confirmó que se trataba de la China Suárez, la actriz exclamó con una irónica burla: "¡Apa! No la conoce nadie ahora".

El comentario de Juana Viale causó un momento repleto de risas en la mesa, por lo que Emilia Attias decidió redoblar la apuesta y agregó: “Está en un momento tranqui”. Al concluir con las risas, Rodrigo Tapari concluyó que este tema lo escribió él dedicándoselo a Dios, debido a un cambio rotundo que vivió en su vida.

La relación entre la modelo y la China Suárez no es nueva, ambas compartieron un vínculo cercano en el pasado, ya que la actriz fue pareja de Nacho Viale, hermano de Juana, entre 2010 y 2012. Sin embargo, este antecedente no parece haber influido en la opinión de la presentadora, quien no dudó en expresar su perspectiva de una manera irónica.

La irónica burla de Juana Viale hacia la China Suárez no solo generó risas entre los invitados de su programa, sino que rápidamente se viralizó en las redes sociales. A su vez, muchos de sus seguidores tomaron este apoyo indirecto de la conductora a Wanda Nara en medio de la polémica que vive con la actriz y Mauro Icardi.

