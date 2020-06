Isadora, la hija de Chayanne, cantó un clásico de Los Beatles y dejó a todos sorprendidos

Con tan solo 22 años, Isadora, la hija de Chayanne, sorprendió ne las redes al filmarse cantante con el piano uno de los clásicos de Los Beatles, Let It Be.

La joven artista entona a la perfección el tema de la banda de Liverpool demostrando que la música está en sus genes.

"Let It Be / Somos el Mundo. A pesar de estar en casa, podemos estar unidos de otras formas. Aquí les comparto un pedacito de mi corazón...la música. #yomequedoencasa", escribió junto al video.

El fin de semana pasado, la joven le había dedicado unas tiernas palabras a su papá a través de Instagram junto a unas fotos de antaño en donde se los ve juntos y muy felices.