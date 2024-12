En los premios Martín Fierro de la Moda 2024, Pampita Ardohain fue captada en un momento que generó revuelo en las redes sociales mientras Natalia Oreiro daba su discurso, las cámaras la enfocaron usando su celular, lo que desató especulaciones sobre una posible falta de interés hacia lo que decía la actriz. En una charla con “Socios del Espectáculo”, la modelo aclaró lo sucedido y dejó claro su postura.

El supuesto conflicto entre la modelo y la actriz se remonta a los años a que Pampita estaba en pareja con Benjamín Vicuña. En aquel entonces, lo que habría generado tensiones entre las dos figuras. Aunque nunca se confirmó nada oficialmente, las especulaciones persistieron en el tiempo, alimentando una percepción de distanciamiento entre ellas. Este antecedente si fue recordado por el público, especialmente en eventos donde ambas coinciden, como ocurrió recientemente en los Martin Fierro de la Moda 2024.

Pampita aclaró por qué estaba usando su celular durante el discurso de Natalia Oreiro en los Martín Fierro de la Moda

“Justo me poncharon en ese momento...”, explicó Pampita al ser consultada sobre la escena. Además, aprovechó para reflexionar sobre cómo enfrenta las miradas críticas: “Yo ya les dije, el pasado para mí está reenterrado. Tengo un montón de cosas lindas por delante por vivir, así que no me enfoco en nada del pasado”.

Durante la entrevista, la modelo insistió que no presta atención a situaciones que ya forman parte de su historia: “Más que nada por uno... uno no puede andar con mochilas de cosas del pasado, hay que liberarse de todo eso. No tengo ni idea qué dijo ella, el pasado está muy muy enterrado”.

Estas declaraciones parecen responder también a los rumores de tensión entre Pampita y Natalia Oreiro, quienes fueron vinculadas en su momento debido a especulaciones relacionadas con Benjamín Vicuña, expareja de la conductora.

La movilera del programa fue más allá y preguntó a la modelo si estaría dispuesta a trabajar con la actriz en algún proyecto. La empresaria respondió con profesionalismo: “Y la vida a tantas vueltas, no sé, no te sabría decir. Yo si es trabajo, soy muy profesional”.

De esta manera, Pampita dejó en claro que está enfocada en su presente y en proyectos futuros, dejando atrás cualquier polémica del pasado.

