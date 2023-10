Jesica Cirio habló después del escándalo con Martín Insaurralde y Sofía Clerici y contó su versión de los hechos sobre las causas en las que está en la mira.

Entre las situaciones que aclaró la conductora de La Peña de Morfi se refirió a su divorcio con el ex intendente de Lomas de Zamora y negó recibir 20 millones de dólares. "Trabajo desde que tengo 10 años, mi vida siempre fue igual. Me gustó tener independencia, irme de viaje. Mi economía me la manejo yo", tiró.

Pero entre los temas a los que hizo referencia también aclaró cuál es su situación amorosa actual, en la que está relacionada a Elías Piccirillo, un empresario millonario dedicado a los bienes raíces.

"Yo estoy soltera y conociendo gente. Obviamente: no estoy sola. Pero no tengo novio. Estoy conociendo gente sin ponerle ningún título”, aclaró.

Las versiones de este romance crecieron después de que saliera a luz los videos de Martín Insaurralde con Sofía Clerici, y algunos rumores apuntan a que la pareja de Jesica Cirio con Elías está consolidada y realizaron varios viajes juntos.

Tal como contó el periodista Carlos Pagni en La Nación, el hombre habría alquilado un yate para viajar a Ibiza y Formentera junto a Jesica Cirio.