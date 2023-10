Jesica Cirio decidió contar su verdad después de los videos e imágenes de Martín Insaurralde y Sofía Clerici.

En diálogo con Telefe Noticias, la conductora negó que su divorcio haya sido firmado por 20 millones de dólares y explicó que todos sus ingresos pueden ser justificados.

Pero en medio de todas las declaraciones, Jesica Cirio también se refirió al momento en el que se enteró del affaire de Martín Insaurralde con Sofía Clerici. "Hay muchas cosas que me sorprendieron como lo sorprendieron a ustedes", dijo en la charla con Milva Castellini, Mauro Zeta y Germán Paoloski.

"¿Te separás porque viste algo que no te gustó?" le preguntaron y ella, visiblemente conmovida, respondió: "Una separación no se da por una sola cosa, una relación se va desgastando", dijo y agregó: "El resto es de público conocimiento. Si estoy acá es porque tengo una nena chiquita y quiero protegerla y desterrar todas estas cosas que están diciendo", aclaró.

Jesica Cirio y el momento en el que vio las imágenes de Insaurralde con Clerici

Luego, se refirió a las imágenes de Martín Insaurralde con Sofía Clerici. "Me separé en noviembre, el proceso de un duelo y una separación no es tan corto", disparó Jésica Cirio.

Con respecto al video puntual, la Jesica Cirio reveló: "Es un todo. Uno no se separa por una cosa. Cuando la cosas no están bien, preserva a sus hijos. El resto es parte de su vida. Es doloroso para mí", dijo y aseguró que fue una sorpresa lo que vio. "Me enteré como todos ustedes. Fue un shock, fue duro, fueron cosas que se arrastraron hace tiempo".

Noticia en desarrollo...