Jésica Cirio decidió romper el silencio en Telefe Noticias y habló de la actual situación con Martín Insaurralde tras las imágenes que publicó Sofía Clerici.

La modelo y conductora aclaró cómo es su situación judicial y negó que su arreglo de divorcio con el ex intendente de Lomas de Zamora haya sido de 20 millones de dólares.

Entre los tópicos que mencionó, Jesica Cirio también hizo referencia a cómo se enteró de la relación de Martín Insaurralde con Sofía Clerici. "Es un todo. Uno no se separa por una cosa. Cuando la cosas no están bien, preserva a sus hijos. El resto es parte de su vida. Es doloroso para mí", dijo y aseguró que fue una sorpresa lo que vio. "Me enteré como todos ustedes. Fue un shock, fue duro, fueron cosas que se arrastraron hace tiempo".

Jesica Cirio explicó los motivos de sus reiterados viajes a Colombia

Una de las situaciones que Jesica Cirio salió a aclarar fue la cantidad de viajes que realizó Martín Insaurralde a Colombia.

En las investigaciones que se realizó al ex Jefe de Gabinete provincial, se descubrió que ejecutó 22 viajes entre 2015 y 2017 sin un motivo oficial aparente.

Sobre este descubrimiento, Jesica Cirio dio su versión de los hechos y explicó por qué viajó a ese país. "En Colombia falleció mi tía en 2014. Desde ese momento fui a acompañar a mis primos que son chiquitos. Fue bastante duro para mi familia, fui allá y estuve todo el tiempo a disposición de ellos en Bogotá", explicó.