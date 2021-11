Jimena Barón compartió una sugestiva reflexión en redes sociales que levantó polvareda y generó la reacción de Gianinna Maradona.

La cantante dio un consejo saludable a sus seguidores sobre una app deportiva pero aprovechó el post para tirar algún palito que obtuvo respuesta. “Obvio que pueden ir caminando deseándole el mal a alguna persona chota o a la actual de algún ex, pero como todo vuelve, es mejor no desear el mal. No es bondad, es inteligencia”, disparó La Cobra.

Jimena Barón compartió un irónico post que generó la reacción de Gianinna Maradona

Lejos de quedarse callada, Gianinna Maradona recogió el guante y respondió con otra ironía. “Hablar de una persona que no conocés te hace hablar más de vos que de él”, expresó la hija de Diego Maradona quien, según rumores, está en crisis con Daniel Osvaldo.

Los motivos de la nueva crisis de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

En medio de este cruce de publicaciones, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo atraviesan rumores de crisis. Según informaron en Intrusos, cada vez que el ex deportista inicia una nueva gira con su banda, Barrio Viejo, los problemas comienzan en su pareja.

De acuerdo a lo que contaron en el programa, el último conflicto se desató después de la última entrevista que el ex de Jimena Barón hizo con el periodista Martín Ciccioli. Para echar más leña al fuego, Daniel borró las fotos que tiene con Gianinna en su feed.

Luego, la hija de Diego Maradona siguió con su descargo y compartió otro contundente mensaje. "Cuando su ‘sinceridad’ es capaz de bajar una autoestima, cállese cuando su ‘opinión’ es capaz de desmotivar a alguien, cállese cuando su ‘crítica constructiva’ es capaz de disminuir a alguien, cállese ‘verdades’ sin empatía son apenas conveniencias emocionales para satisfacer su egocentrismo", expresó.