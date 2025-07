Yanina Latorre y Diego Latorre se volvieron foco de atención, tras un fuerte cruce entre la conductora de SQP y Fernanda Iglesias. La ex angelita apuntó contra su colega y reveló una de las infidelidades del periodista deportivo. Lejos de quedarse callada, Latorre respondió al aire de su programa de televisión y dejó una tajante respuesta. Allí, no negó los sucesos, pero explicó por qué sigue eligiendo a su esposo y qué rol cumple él en su vida.

Yanina Latorre, Diego Latorre

El furioso descargo de Yanina Latorre: ¿Por qué sigue eligiendo a Diego Latorre?

Desde 1993, cuando se conocieron y comenzaron a seducirse, Diego y Yanina Latorre no se separaron. Ambos son de las parejas mediáticas más conocidas por todos y protagonistas de diversos escándalos de infidelidades. Sin embargo, y a pesar de los dichos, lograron superar los obstáculos y crear una tierna familia de cuatro, junto a sus hijos Lola y Dieguito. En la actualidad, ambos son periodistas de diferentes rubros, pero se apoyan y acompañan en todos sus proyectos.

La familia de Yanina y Diego Latorre

Durante los últimos días, Yanina protagonizó un fuerte cruce con Fernanda Iglesias, y la ex angelita filtró una de las infidelidades de Diego a su esposa. Enojada tras haberse visto involucrada su familia, la conductora de SQP usó su tiempo en LAM para responderle, sin negar los hechos contados. “Cada uno se entiende con el marido como quiere. Después de 30 años de casados, la vida es una familia armónica, un compañerismo. Yo hago, vos hacés. Y no estoy hablando de una pareja abierta. Cada uno vive como puede”, expresó Yanina.

Yanina Latorre, Diego Latorre

De esta manera, aseguró que sigue compartiendo con él ya que la pasan bien juntos. "Tenemos nuestros espacios. A mí no me gustan las relaciones simbióticas. Él no me controla, yo no lo controlo. Viajamos, compartimos. Nos une la familia, el proyecto de vida, que es lo que no tiene Fernanda, que está sola y enmarañada. A nuestro modo nos entendemos. No considero que me haya hecho algo, ni que yo le haya hecho algo", sentenció Latorre.

Finalmente, se refirió a Fernanda Iglesias y le pidió que dejara de meter a su familia en el medio. "Esto lo voy a seguir diciendo, que me diga algo que haya hecho yo. En esta no hice nada", lanzó. La pareja de Yanina Latorre y Diego Latorre sigue dejando polémicas y diversas opiniones en las redes sociales y medios de comunicación. Si bien ambos se acompañan en los proyectos del otro, también se convierten en el foco mediático de escándalos y punto de críticas a la hora de enfrentamientos con otras celebridades de farándula.

A.E