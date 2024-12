Jimena Barón, reconocida cantante y expareja de Daniel Osvaldo, atraviesa un gran momento desde lo profesional debido a que recientemente estuvo compartiendo compromisos laborales con Pampita, Zaira Nara y otras reconocidas modelos de la República Argentina en Tailandia.

Lo cierto es que ya conocía una noticia que le cambiará la vida por completo tanto a Momo, su primer hijo, y su actual pareja, Matías Palleiro: está embarazada y en 2025 agrandará su familia debido a la llegada de un nuevo integrante.

A través de su cuenta de Instagram, red social de Meta en la que más activa se muestra, confirmó esta novedad con una serie de imágenes con su hijo y su compañero de vida en el que también aprovechó para compartir unas palabras que reflejaron sus sensaciones.

Jimena Barón reveló la manera de la que se enteró que estaba embarazada

La artista, que no pudo estar presente hace algunos meses en el "Cris Morena Day" por compromisos laborales, sí vivió una gran experiencia de trabajo en Tailandia y ahora tendrá que afrontar una nueva vida debido a que está embarazada y la familia se agrandará. En la jornada de este lunes por la mañana, Jimena Barón lanzó un sticker de preguntas en sus historias de Instagram y dio lugar a que las personas pudieran acercarle sus inquietudes y la mayoría fueron en torno al bebé que está en su vientre y espera por nacer.

En uno de las historias que respondió reveló que ocultó su embarazo en su estadía por Tailandia, algo que ahora tomó revuelo mediático y se conoce públicamente debido a que así lo hizo en su feed al publicar algunas fotos con Matías Palleiro, el padre del hijo que espera, y su Momo, el descendiente que comparte con Daniel Osvaldo.

Jimena Barón y Matías Palleiro.

Momo, Jimena Barón y Matías Palleiro.

En otra consulta recibida a través de a herramienta de la red social que utilizó Jimena Barón comentó detalles de cómo fue el momento en el que se enteró de esta noticia tan importante. "Tuve tres test NEGATIVOS en mi viaje a Disney/Punta Cana. La tipa, insistente, sabía que estaba embarazada y se compró un cuarto test en el aeropuerto de Miami antes de subir al avión (19 de octubre)", comenzó diciendo la cantante.

La historia de Jimena Barón.

Y agregó: "Yo quería darle la noticia a Matías (Palleiro) el Día de la Madre (ahora que me auto leo las historias no puedo creer lo pretenciosamente organizada que soy), pero cuestión que en el baño del aeropuerto me dio positivo (lloré rapidito) y el 20 (Día de la Madre), que aterricé, le conté en casa a Matías (lloramos un montón)".

De esta manera, Jimena Barón contó el momento exacto en el que se enteró de que estaba embarazada, será mamá una vez más, le dará un hermano a Momo y hará padre a Matías Palleiro.

