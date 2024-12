Jimena Barón dio una noticia que emocionó a todos sus fans: reveló que está esperando su segundo hijo, esta vez fruto de su relación con el modelo Matías Palleiro. La cantante , quien viene de ser pareja de Daniel Osvaldo, compartió el feliz anunció a través de un post en sus redes sociales, donde publicó una foto con su panza de embarazada.

Rápidamente, su publicación recibió miles de mensajes de felicitaciones por parte de sus seguidores. Allí la modelo dejó un mensaje donde reflexionó acerca de su deseo de formar una nueva familia: “Mi sueño siempre fue tener una familia, una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos”, escribió llena de gratitud la artista.

Cómo reaccionó Daniel Osvaldo al embarazo de Jimena Barón

Tras el anuncio de Jimena Barón, la reacción de Daniel Osvaldo, su expareja, no pasó desapercibida. El futbolista compartió paralelamente en sus redes sociales una foto abrazado a sus hijos. Uno de ellos Morrison, conocido como “Momo”, quien es fruto de su relación con la artista, mientras que el otro es Gianluca, su hijo mayor, quien lo tuvo con Nina Oertlinger.

Si bien la foto fue tomada hace un mes atrás, su publicación coincidió con el mismo día en que Jimena dio a conocer su embarazo. Específicamente corresponde al 11 de noviembre pasado, cuando Osvaldo fue a jugar junto a sus hijos un partido con los chicos del potrero de Villa Fiorito, barrio donde creció Diego Maradona.

Ese día también estuvo Benjamín Agüero, el hijo de Giannina Maradona y el Kun. En la publicación se lo ve a Osvaldo y sus hijos posar con un mural del astro detrás de ellos, quienes están vestidos con indumentaria deportiva.

El ex Boca no acompañó la foto con ningún texto ni ningún mensaje, y muchos interpretan que este gesto está vinculado a la forma en la que terminó el vínculo con Jimena Barón, separación que tuvo sus idas y vueltas. Esto se dio además en medio de los problemas de adicción y salud mental de Daniel Osvaldo, que en marzo de este año comentó: "Lo cuento porque es la única manera para poder salir, que la gente se entere lo que me está pasando. Me alejé de gente que me quiso y quiere mucho. Las adicciones me hacen no tener ganas de ver a mi familia ni compartir cosas con mis hijos".

Ante esas declaraciones, Jimena Barón siempre se mostró clara en la relación a su vínculo con Daniel Osvaldo y su hijo Momo. "El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y estaré, y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones", había mencionado.