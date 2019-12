Jimena Barón emocionó a todos con un conmovedor mensaje en sus redes

Acostumbrada a compartir parte de su vida cotidiana con sus seguidores, Jimena Barón hizo de "Mari", quien cuida a su hijo Momo, una verdadera celebridad. La mujer es quien trabaja con ella desde que era chica y que se ganó un lugar en el corazón de sus fans.

Por ello, es que "La cobra" hizo una especial dedicatoria a ella quien el pasado 8 de diciembre cumplió años. "El 8 fue el cumple de Mari, no subí nada antes xq no encontraba esta foto. Mari me cuida desde mis 5 años, me hizo las trenzas y colitas, me llevó al colegio, me buscó, me cocinó, me retó, vió mil películas conmigo, nos tomamos mil bondis y subtes y me llevó a pasear por todos lados, incluso en los días que tenía libres. De muy chica me pareció obvio tenerla, crecí con ella, siempre estaba. Hoy que soy mamá (después de superar su abandono por 200 pesos, pues la perdone pero no perdí la memoria) la sigo teniendo en casa y ahora a cargo de mi hijo y valoro todo MUCHO MÁS, muchísimo más", escribió la cantante en su cuenta de Instagram donde compartió una foto retro con ella.

"Sigo teniendo en casa y ahora a cargo de mi hijo y valoro todo MUCHO MÁS, muchísimo más. Me volví a cruzar con Mari cuando mi vida estaba dada vuelta, solo sabía que tenía que empezar a grabar una tira y que tenía un bebé de un año. Estaba muy sola, tenía que organizarme pero estaba muy triste y asustada, le pedí que por favor me ayude. Ella renunció a su trabajo y volvimos a estar juntas. No es obvio tener a Mari, es un regalo que me dió la vida. Mari se tatuó el nombre de mi hijo. Mari lo lleva de paseo en sus días libres. Mari durante las vacaciones lo extraña y me pide venir a verlo. Mari no es la niñera de mi hijo ni lo cuida cuando yo estoy ocupada, ella es parte de la familia y lo cría conmigo. Espero que quienes tengan a alguien así en su vida la traten como se merece, el lugar que ocupan es inmenso e impagable", continuó.