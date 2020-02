Jimena Barón presentó su nuevo tema después del escándalo

Jimena Barón compartió un adelanto de Puta, su nuevo tema, después de la polémica por su lanzamiento.

La cantante subió en su cuenta de Instagram un fragmento del video a pesar de escándalo que se generó por su promoción con afiches que provocaron controversia mediática.

Al parecer, "La Cobra" decidió volver con todo después de unos días de exilio y cancelar varios shows. El lunes por la tarde, la artista denunció públicamente al municipio de Comodoro Rivadavia por cancelar un recital previsto para el fin de semana.

"Como artista, como mujer necesito que me liberen de toda esta mierda injusta que no merezco y no tiene sentido en absoluto. Necesito libertad. La misma que pido para los demás la necesito para mi también por favor", expresó en su fuerte mensaje.

"Y nuevamente piensen y digan lo que quieran, tienen razón, no hablo más. Hay gente demasiado mierda. Sepan que no voy callarme ni dejar de trabajar. Lamento por los forr.. que me querían tirar", cerró.