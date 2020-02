Jorge Rial se metió en la interna amorosa entre Cinthia Fernández y su ex Martín Baclini

Cinthia Fernández no a traviesa un buen momento tras la filtración de un video en donde se lo puede ver a su ex, Martín Baclini, paseando en su lancha con Agustina Agazzani.

La exparticipante del "Bailando por un Sueño", se mostró desconsolada por este nuevo affaire de su ex. “No me siento bien, perdoname. Me escucharás la voz... No estoy bien”, dijo en un audio que le envió a Tomás Dente. “Estoy mal. Más de lo mismo, pero bueno nada”, agregó.

Frente a esta situación de desamor que vive Cinthia, Jorge Rial la interpeló en las redes y con cierta iroía le dio un consejo. En su cuenta oficial de Twitter compartió una nota periodística que menciona el asunto, y la comentó: "Como dicen por ahí: soltar".

