Jorge Rial mostró su jardín "estilo italiano"

Jorge Rial compartió una parte de su paraíso particular y mostró su jardín "estilo italiano".

Mediante su cuenta de Instagram, el periodista subió una foto de su lujoso jardín de la casa que comparte con Romina Pereiro en Belgrano.

La residencia respeta la infraestructura barrial, con casas bajas de tejas, pero en el interior eligió una coqueta pérgola rodeada de árboles y plantas trepadoras.

La imagen del jardín del conductor de Intrusos fue difundida por las redes sociales de Ricos y famosos y en ella también se puede apreciar la pileta. "Mi rincón italiano", escribió Rial junto al post.

¿Más cerca de Morena?

Morena y Jorge Rial mantienen una relación tirante desde hace algunos meses. La joven se mostró molesta con la actual esposa del conductor, Romina Pereiro, y el vínculo se enfrió. Sin embargo, durante los últimos días el periodista dio un indicio de que las cosas están mejor entre ellos cuando recibió la visita de Francesco Benicio, su nieto.

Jorge subió a sus redes un video en el que se lo ve jugando con el pequeño, quien se mudará temporalmente a Córdoba donde Morena protagonizará una obra teatral en Carlos Paz.

"Mi nieto me ayuda a levantarme. Si me dan un poco más de amor me empacho. Tardé, pero me deje abrazar por mi familia. Congelen este momento", expresó y Pereiro agregó: "Siempre el amor es más fuerte. Te lo dije"