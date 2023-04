Jorge Rial se refirió a Silvia D'Auro en medio de la polémica tras los dichos sobre su divorcio

Jorge Rial sorprendió a los televidentes al referirse al matrimonio que tuvo con Silvia D'Auro. El conductor estuvo casado con la madre de sus hijas desde 1990 hasta el 2011. La separación se dio en malos términos, al punto de que ni Rocío ni Morena quieren tener contacto con la empresaria.

En diálogo con "Socios del Espectáculo", Jorge Rial expresó: "A Silvia D’Auro hace quince años que no la veo". Al ser consultado sobre si los motivos por los cuales reveló que se divorció estaban relacionados a la madre de sus hijas, el periodista respondió: "No recuerdo".

Jorge Rial y Silvia D'Auro.

Aunque todo parecía indicar que quería dejar la puerta abierta a la especulación, entre risas, el papá de Morena y Rocío agregó: "No, en realidad no lo dije por nadie. Siempre jodo con eso. Yo sigo soltero". De esa forma aclaró también que no está en pareja.

Qué dijo Jorge Rial sobre su separación

Mariana Brey y Diego Brancatelli protagonizaron un picante ida y vuelta, por lo que el conductor intervino para ponerle punto final a la disputa que parecía no terminar más. "¡No griten más, por Dios! Yo tendría que estar viendo la Champion en mi casa ¿Qué mierda hago acá? Yo tendría que estar haciendo un programa de cocina a la mañana, a las 15 veo la Champion y a las 19 voy a buscar a mi nieto".

Jorge Rial.

"Pero no ¡Estoy acá y todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me grita Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto (piso) a gritar! ¡Es un quilombo! Encima ¡De ustedes no me puedo separar! ¡Igual no me sacan nada más a mí!", lanzó picante Jorge Rial dejando en evidencia el verdadero motivo de su divorcio de Romina Pereiro.

Cuál fue la reacción de Romina Pereiro

Como era de esperarse, rápidamente se buscó la opinión de Romina Pereiro tras los polémicos dichos de su exmarido. Al ser abordada por Revista Pronto, la nutricionista sentenció: "Ni idea lo que me contás… Pero no creo. Tengo el mejor recuerdo de nuestra relación".

Jorge Rial y Romina Pereiro.

Jorge Rial también desmintió que se trate de ella y aseguró: "Esa es una frase que yo digo, cada tanto, jodiendo. Estaban a los gritos, entre Brancatelli y Brey, y yo hice esa joda ¡Por Dios! ¡Romina es una diosa! Nada que ver, fue un chiste".