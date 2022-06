Jorge Rial, las historias de amor detrás del Intruso más famoso

Jorge Rial es uno de los periodistas más temidos y respetados del medio, por lo que su vida siempre fue algo misteriosa. Sin embargo, las relaciones amorosas que vivió el conductor fueron más expuestas de lo que él hubiese preferido. Desde la madre de sus hijas hasta hoy, fueron muchas y variadas las mujeres que tuvieron una relación con él.

Jorge Rial y Silvia D'Auro

Silvia D'Auro fue la primera mujer que conocimos de Jorge Rial, se casaron en 1990 y se separaron en noviembre del 2011. Juntos decidieron adoptar a Rocío y Morena Rial, quienes nacieron en el año 1999. La relación después de la ruptura fue de mal en peor, de hecho Silvia también perdió vínculo con sus hijas.

Rocío y Morena Rial quedaron en el medio de las diferencias de Jorge Rial con Silvia DÁuro quien tuvo dichos muy desafortunados en contra de las chicas que en ese entonces tenían tan solo 12 años de edad. Actualmente el vínculo entre ellas es completamente nulo.

Silvia D'Auro y Jorge Rial.

Jorge Rial y Mariana Antoniale

En febrero del 2012, Jorge Rial y Mariana Antoniale, más conocida como la Niña Loly, dejaron de esconderse de la prensa y empezaron a disfrutar de salidas públicas. La pareja se mostraba muy cariñosa cada vez que tenían oportunidad. Juntos fueron al programa de Susana Giménez y protagonizaron varias tapas de revista gritando su amor a los cuatro vientos.

El comportamiento de Jorge Rial sorprendía a quienes lo conocían, ya que no estaban acostumbrados a verlo así de enamorado. La Niña Loly se convirtió en un pilar fundamental en la vida de las hijas del periodista, sobre todo de Morena, quien compartía salidas con la novia de su papá.

Jorge Rial y la Niña Loly.

Jorge Rial y Marianela Mirra

Durante su relación con Mariana Antoniale, salieron a la luz unos chats que Jorge Rial intercambió con Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano. Esto generó una crisis entre el periodista y su pareja de ese entonces, la Niña Loly. Se separaron por decisión de la artista.

Jorge Rial hizo todo lo que estuvo a su alcance para recuperar la confianza de su amada, pero a pesar de las demostraciones de amor públicas y el pedido de perdón que hizo en vivo en "Intrusos", nada fue suficiente para recomponer la pareja que en el año 2015, después de tres años de relación, finalmente se separó por completo.

Jorge Rial y Agustina Kämpfer

A tan solo meses de haber terminado definitivamente con Mariana Antoniale, Jorge Rial utilizó su propia revista para dar a conocer la noticia de que estaba en pareja con Agustina Kämpfer. La relación tomó por sorpresa a los televidentes, pero juntos se demostraban felices.

Sin embargo, a finales del 2016, aproximadamente un año después de la confirmación del romance, la pareja decidió separarse. Por su parte, Agustina Kämpfer cumplió su sueño de fue mamá, lo logró de mutuo acuerdo con un amigo suyo que vivía en el exterior.

Jorge Rial y Romina Pereiro

Cuando nadie lo esperaba, Jorge Rial comenzó su relación con Romina Pereiro, la pareja era impensada pero estaba tan consolidada que en el 2019 tomaron la decisión de casarse.

En el 2020 la pandemia por el Coronavirus sacudió al mundo, Jorge Rial dejó la conducción de "Intrusos" y en el 2021 empezó con "TV Nostra", programa que debió dar de baja porque el resultado no fue el esperado. Todo ese tsunami en su vida profesional, lo llevó a flaquear en su vida personal y generó la separación de Romina Pereiro.

Romina Pereiro y Jorge Rial.

Jorge Rial y Alejandra Quevedo

Con la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, aparecieron los rumores de romance del periodista con Alejandra Quevedo. La periodista decidió tomar el toro por las hastas y publicar un video desde sus redes, donde aclaró que era mentira lo que se decía de ella en los medios.

Esta situación perjudicó al hija de Alejandra Quevedo, quien en el colegio recibía burlas de sus compañeros por el supuesto romance entre Jorge Rial y su mamá. El conductor negó tener un vínculo con otra mujer y dejó en claro que estaba transitando la separación de Romina Pereiro de la mejor manera que podía.

Jorge Rial y Josefina Pouso

En la actualidad, Jorge Rial está conociéndose con Josefina Pouso. Fueron visto juntos en Europa, donde ambos se encontraron para compartir una cena. Aunque lo cierto es que no fue el único momento que vivieron a solas. La periodista confirmó el romance con su colega, pero quiso dejar en claro que no tienen título.

Jorge Rial aclaró que está solo y que por el momento no tiene intenciones de que eso cambie, ya que está bien de esa forma. El conductor manifestó: "Cualquier próximo paso que me vean a mí a punto de casarme o de convivir, les pido a cualquiera de ustedes que me peguen un tiro en la rodilla".