Jorge y Rocio Rial despertaron la furia de Romina Pereiro

Jorge Rial y Rocío se quedaron al mando de la casa, ya que Romina Pereiro se fue de viaje por trabajo. La nutricionista le dejó instrucciones a su marido y a la joven para que comieran sano, pero ellos hicieron oídos sordos e hicieron lo que quisieron.

Para el domingo a la noche, Romina les cocinó una pizza casera con la única indicación de que pasara por el horno un par de minutos. Pero padre e hija no pudieron con su ansiedad ni con el hambre: y no solo no prendieron el horno sino que pidieron una a un delivery.

Rochi comentó esto en sus redes con un pedido de disculpas, "sorry", a la nutricionista que les contestó retándolos. “Noooo! era la casera! Solo prende el horno manga de vagos”, disparó indignada desde su cuenta de instagram.