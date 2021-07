Juana Repetto relató su parto respetado y sus seguidores la criticaron. 

El pasado 29 de junio, Juana Repetto dio a luz a Belisario, su segundo hijo y el primero que tuvo con su pareja, Sebastián Graviotto. La productora relató una parte de cómo fue ese momento en el que no hubo intervenciones y fue un alumbramiento natural y respetado y muchos seguidores, implacables, la cuestionaron duramente.

"Tengo que hacer una intro para ponernos en contexto", comenzó la hija de Reina Reech y relató: "Toro nació en la semana 42 post inducción. Lo que en principio sería un parto sin intervenciones, empezó con una intervención súper necesaria, en un ámbito amigable, muy respetado, luz tenue, música, ricos aromas, ducha disponible, pelota, tela, recursos mil y muy buena onda. Fue un parto hermoso, súper respetado, pero también bastante intervenido Inducción, peri y antobióticos. Si bien tengo un recuerdo divino y para mi fue un re lindo nacimiento y lo mejor de mi vida, siempre me quedó una heridita por no haber podido tener mi tan deseado parto sin intervenciones".

"Cuando me entero de este segundo embarazo, no tuve dudas en buscar nuevamente un nacimiento lo más natural posible, como fueron siempre los nacimientos hasta que se empezaron a anteponer intereses personales, de las instituciones, de algunos profesionales, culturales, etc", dijo cuestionando el sistema de salud. .

"Busqué un equipo con el que tenía asegurado un acompañamiento en estas condiciones. De entrada les comenté mis deseos para este nacimiento y fluyó todo divinamente ya que pregonan por nacimientos de este tipo. Son todo. Los amo. Lodeiro Martinez y Edith Diez", reveló Juana y contó que también tuvo temores.

"Mi único miedo? que el trabajo de parto no se desencadene y necesitar inducción, otro estrepto positivo, tener que recurrir a la institución, etc. Temía mucho repetir la historia y que una intervención me fuera llevando a la otra. Con lo cual si bien utilicé todos los recursos y me preparé mucho emocionalmente para que todo se dé naturalmente, ese fantasma estaba. Vale aclarar que este equipo me sacó muchos miedos ya que aunque necesitara antibióticos o inducción, no sería de la misma manera que mi primera vez", aclaró y relató a continuación el último tramo del embarazo.

"Semana 40, yo estaba con casi 4 de dilatación pero sin contracciones de parto. Viene a verme Edith, la partera, pasadita la semana 40 y me hace unas magias naturales muy bellas para ayudar a que el trabajo de parto se desencadene. Ese día decidimos dejar a Toro con mamá y pasar el día en casa los 3: Sebi, Beli y yo, disponibles para él y su nacimiento a ver si la cosa arrancaba".

La catarata de comentarios de sus más de 1.500.000 seguidores no tardaron en llegar. Y si bien hubo muchos elogios, las críticas también fueron durísimas: "Dejen de dar estos mensajes, cuenten la fortuna que sale la pileta en el Otamendi", "Todo es interés y canje", "Tanto mambo para tener un bebé", "No es peligroso lo que relatás?", "No es comercial tener una tina con agua dulce, una doula y etc.. es gratis eso?.

Furiosa Juana se manifestó en su insta storie "MAI GOD", escribió acompañando con la imagen de su cara y un gesto en primer plano."La gente opinando en el posteo me la seca Groso", y aclaró: "que quede claro que en ningún momento hablo de ser mejor o peor, de que es mejor un parto u otro, ni juzgo de las decisiones de cada mujer. Sólo cuento mis elecciones y mi experiencia", finalizó, por hoy.

Juana Repetto compartió la foto más tierna de Toribio y Belisario

Hace pocos días que nació Belisario, el segundo hijo de Juana Repetto. Emocionada la productora, comparte cada momento de esta etapa tan plena de su vida. La hija de Nicolás Repetto, orgullosa, mostró cómo su hijo Toribio, sostiene en brazos al bebé recién nacido.

"Sin palabras", escribió acompañando las imágenes en las que Torito sentado en un sillón, tiene a upa a su hermanito, conteniéndolo con su manito regordeta.

