Juana Viale rompió el silencio y habló sobre su embarazo

Juana Viale enfrentó rumores de embarazo después de la confusión que la mismísima Moria Casán generó. La actriz compartió un contundente mensaje en sus redes sociales y atacó a los periodistas que difundieron la información.

“No estoy embarazada. Protejo a los menores de edad por la irresponsabilidad de quienes con más y más frecuencia quedan expuestos a su forma de hacer periodismo inventando”, dijo la nieta de Mirtha Legrand. “Tengo que salir de mi silencio porque ellos se ven afectados. La picadora de carne escupe sin consideración”, disparó.

No estoy embarazada. Protejo a los menores de edad q tuvimos q proteger x la irresponsabilidad de quienes con mas y mas frecuencia quedan expuestos a su forma de hacer periodismo: inventando. — Juana Viale (@ViaJuani) December 9, 2019

La noticia del embarazo de Juanita surgió a través de un tweet de "La one" en la que felicitaba a la actriz por esta buena nueva. De inmediato, su mamá Marcela Tinayre desmintió los trascendidos. “Es falso. No sabemos de dónde salió esta versión. Ante estos mensajes hay que aclarar lo absurdo y eso me cansa más”, explicó la conductora.