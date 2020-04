Julián Serrano, separado de Malena Narvay: "No hacía falta aclararlo"

Tras dos años de relación, Julián Serrano y Malena Narvay terminaron su noviazgo. Así lo confirmó el actor durante una entrevista transmitida en vivo por el Instagram a Ciudad Magazine.

"¿Seguís estando en pareja con Malena, Julián?", le consultaron al instagramer, quien aseguró: "Ahora no estamos juntos. Se podría decir que es un impasse", dijo.

Luego, aclaró: "Quedamos (sic) distanciados, pero no estamos peleados. Justo se dio lo de la cuarentena y entonces fue todo más raro. Pero ahora no estamos en una relación, por eso no subimos fotos juntos. Seguimos en contacto, tenemos la mejor de todos modos. Igual nuestros seguidores ya se habían dado cuenta. No salimos a aclararlo porque no hacía falta", profundizó.

"Antes que nada, somos seres humanos y siempre le voy a desear lo mejor. No es que no nos hablamos más. Además sé todo el amor y la pasión que le pone a sus proyectos", cerró.