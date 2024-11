La ex Primera Dama de la Nación Argentina y reconocida empresaria del rubro textil. Juliana Awada, conoce el mundo de moda como pocos y es una gran influencia para más de dos millones de seguidores que posee en Instagram. En la red social perteneciente a Meta no solamente que muestra sus looks y promociona su emprendimiento de ropa, sino que también muestra cómo hace yoga y algunas cuestiones de su casa como recientemente lo hizo al subir un video de su huerta. Lo cierto es que durante el cierre de la jornada de este martes subió una foto en su historia en la que pudo verse el outfit acorde para la oficina: jeans oxford y chaqueta liviana negra

Juliana Awada tiene el look perfecto de oficina: jeans oxford y chaqueta liviana negra

La esposa del expresidente de la República Argentina, Juliana Awada, estuvo formando parte de la 4° edición de "Orillas Solidarias", que se dio en la residencia del embajador uruguayo Carlos Enciso Christiansen En este evento, también se dio la asistencia de otras personalidades relevantes como Horacio Rodríguez Larreta acompañado de su pareja, Milagros Maylin, también el diputado Facundo Manes, entre otras figuras de la política argentina.

Para asistir la madre de Antonia Macri lució un particular look que podría ser el ideal para la oficina. La vestimenta está compuesta por una chaqueta liviana negra, mismo tono que se ve presente en la camiseta básica que lleva por debajo.

Juliana Awada.

Además, la compañera de vida de Mauricio Macri tiene en su parte inferior unos jeans oxford tradicionales y muy seleccionados por las personas. Sin dudas que este pantalón es una de las tendencias de la temporada y logró tener un gran posicionamiento en lo que respecta la moda al punto de que las ventas de este producto crecieron en el último tiempo de manera considerable.

Por otro lado, caben destacar otros aspectos que son parte de la excelentísima presencia de Juliana Awada. La empresaria textil eligió la raya al medio, soltura y ondas naturales para su cabello, un peinado muy característico y remarca su estilo chic y natural. Por último, haciendo hincapié en su look es propicio destacar la sobriedad y la estructura, además de una apariencia relajada pero estilizada.

El outfit elegido por Juliana Awada muestra cómo con algo casual también se puede vestir de forma elegante para una convocatoria tan importante como esta y que se desarrolló en residencia de una persona relevante como lo es el embajador de Uruguay, Carlos Enciso Christiansen, y su esposa, María Noel Crucci,

BL