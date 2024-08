Julieta Poggio está en boca de todos los medios ya que blanqueó su relación con su nueva pareja, Fabrizio Maida. La actriz subió fotos con el modelo en su viaje al sur argentino y, además, en las últimas horas fue al primer evento público con él.

Juli Poggio y su nueva pareja, Fabrizio Maida

Julieta visitó el streaming de 'Rumis' donde participan Lizardo Ponce, Sol Pérez, Lola Latorre, entre otros influencers. La ex Gran Hermano habló de todo, de su nueva relación, de la fama y del famoso shippeo con Marcos Ginocchio denominado 'Marculi'.

Julieta Poggio reveló como quedó su relación con Marcos Ginocchio luego de su romance

Además, la actriz contó por primera vez cómo comenzó su relación con Fabrizio Maida. Poggio detalló que lo conoce desde que son chicos y que, aunque son novios formalmente hace dos semanas, su relación sigue siendo abierta y Julieta no deja de recomendarlo.

Julieta Poggio reveló cómo quedó su relación con Marcos Ginocchio tras su romance

Julieta Poggio visitó 'Rumis' y volvió a hablar de su relación con Marcos Ginocchio luego de que ella misma confirme que tuvieron un amorío luego de salir de la casa de Gran Hermano. La actriz comenzó hablando de la fama repentina que llega luego de salir de un reality. "Fue una fama que llegó muy de cero a cien", comenzó diciendo la modelo y explicó que cuando salió de la casa se encontró con un shippeo muy fuerte que compartía con su compañero, Marcos Ginocchio.

Julieta Poggio habló de su relación actual con Marcos Ginocchio

"No sé si se dieron cuenta, pero los shippeos es algo muy fuerte que pasa. Es tanto lo que la gente te quiere ver, lo que la gente te pregunta en la calle. Por eso para mí salen tantas parejas de Gran Hermano, hay muchas parejas que salen. Y no es una tontería el ship porque es algo que vos ves esos videitos tiernos y como que te enamoras de lo que la gente se enamoró", explicó Julieta Poggio.

Julieta Poggio habló del shippeo que comparte con Marcos Ginocchio

Fue en ese momento cuando la actriz aseguró que "A mi me gustaba mucho Marcos, lo admito acá y lo digo. Estuve re enamorada de él en su momento. Sí estuvimos juntos, ¿fuimos novios? No. (...) Fue una etapa súper linda, fue fuerte para los dos encontrarnos con un país que nos quisiera juntos", detalló Poggio.

Juli Poggio y Marcos Ginocchio

Después, Julieta contó como todo ese amor que tuvo por Marcos Ginocchio se transformó en una hermosa amistad. "Recuperamos la relación linda que teníamos adentro de la casa, volvimos a ser súper amigos. Tenemos mucha confianza, él me cuenta todo", explicó la actriz.

Juli Poggio tuvo hermosas palabras para con Marcos: "A veces me sale hablar por él, yo siempre tuve que hablar por los dos porque él no es tanto de hablar. (...) Hay un montón de cosas que son mentira, lo sé porque él me lo dice, porque es mi amigo y porque lo amo y lo quiero un montón. Y él también me quiere por más de que a mucha gente le duela, él también me súper quiere, somos súper amigos".

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio tienen una gran relación de amistad actualmente

"Quiero, quizá, romper algunos corazones y terminar con esa fantasía. Decir como 'ya está', Marculi es una amistad hoy en día", concluyó Juli Poggio que dejó más que claro que con Marcos Ginocchio no pasa más nada que una gran amistad.

