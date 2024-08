Desde que ganó Gran Hermano, Marcos Ginocchio siempre interactúa con sus seguidores, especialmente cuando se encuentra en Salta. Ahora, el modelo compartió una tierna foto en la que muestra cómo se encuentra Morita, uno de los premios que se llevó del reality y que todos sus fanáticos conocen muy bien.

Marcos Ginocchio mostró en sus redes sociales cómo está Morita y sorprendió a sus seguidores

El modelo siempre comparte detalles sobre su vida en Salta porque se desconecta de todo el trabajo cada vez que va allí, además de enfocarse en sus animales y en su familia. Hace algunos meses, el salteño escribió un mensaje sobre cómo se siente cada vez que vuelve a su provincia: "Ultimamente estoy recibiendo muchas preguntas de porque estoy tan desaparecido de los medios. No es porque este mal, ni mucho menos. Queria contarles que estuve viviendo momentos hermosos juntos a mi familia, la gente que amo, disfrutando todo lo que Dios me dio y me da".

Recientemente, Marcos Ginocchio sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo se encuentra Morita, la perrita que adoptó durante su paso por Gran Hermano, y que todos sus seguidores recuerdan. "Qué hermosa que está Morita", "Aww Morita es una ternurita", "Morita, la afortunada", fueron algunos de los comentarios que recibió la tierna foto del modelo con su perrita, en la que estaban montando a caballo.

AF.