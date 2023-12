Julieta Poggio fue la única mujer finalista de Gran Hermano 2022. Desde aquel momento hasta hoy, se consagró referente de moda de quienes la siguen y se inspiran con cada uno de sus looks, como el que lució en sus redes marcando tendencia.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Julieta Poggio mostró un look total black dejando en evidencia cuáles son las tendencias de verano que se usarán esta temporada 2024.

El look de Julieta Poggio

El encaje fue el protagonista del look de Julieta Poggio, quien eligió un outfit que consta de una remera mangas largas y una minifalda tiro bajo. Fiel a su estilo, la actriz volvió a lucir pollera, luego de asegurar que quería empezar a inclinarse por los pantalones y los shorts.

Sin embargo, Julieta Poggio también sumó un accesorio vistoso: un maxi cinto de hebilla y tachas doradas. Esto aportó el toque final que necesitaba su outfit para destacarse. En la postal no se puede apreciar cuál fue el calzado que eligió la ex hermanita para su look.