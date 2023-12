A raíz de realizar un trabajo juntos en México, Marcos Ginocchio y la China Suárez protagonizaron varios rumores de noviazgo. Sin embargo, Julieta Poggio decidió hablar con contundencia de las versiones que rodean al ganador de Gran Hermano y a la actriz.

Recordemos que tanto el finalista del reality más visto de Argentina como la cantante se mostraron juntos en sus redes sociales mientras participaban en un evento musical al que asistieron juntos por tener la misma agencia.

Imagen reciente de la China Suárez y Marcos Ginocchio.

El equipo de Mañanísima buscó a la exhermanita y le consultaron: “Se habló del Primo, te vincularon con un montón con él”, sin embargo, Julieta rápidamente negó cualquier posibilidad de tener un romance con el primo: “Hace mucho se habló. ¡Hace un montón! Ya está”.

Por último, el cronista le consultó por los rumores que vincularon a Marcos Ginocchio y la China Suárez, pero ella respondió: “La verdad es que no vi. Solo vi que trabajaron juntos, no que lo vincularon”. Para cerrar el tema, le preguntaron a Julieta Poggio si veía al primo saliendo con alguien del ambiente, y ella contestó sin filtro: “No, la verdad que no lo veo”.

Qué dijo Julieta Poggio sobre su vida amorosa

La finalista de Gran Hermano 2022 también habló de su propia vida privada y reveló: “Estoy re soltera. Re sola y, la verdad, me está encantando estar soltera. Solo me enfoco en mí, en mi trabajo, en lo que yo quiero, en mis amigas”.

Además, Julieta Poggio se mostró muy contenta con su presente y compartió que no quiere estar de novia: “No tengo nada de ganas de estar de novia. ¡Ni en pedo! No tengo tiempo para otra persona que no sea yo”.

J.C.C