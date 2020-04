Sale a la luz el video de Kourtney y Kim Kardashian a los golpes

La familia Kardashian no escapa de una polémica y todo se refleja en su reallity Keeping Up With The Kardashians. En la nueva temporada del show se ve uno de los momentos más tensos entre Kourtney y Kim Kardashian. La violencia que se ve en las imágenes pone los pelos de punta sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de ser hermanas, se van literalmente a las piñas y cachetazos.

El episodio se ha emitido en Estados Unidos durante la noche del jueves y hoy es tendencia en todas las rede sociales.

El vídeo nos muestra a las hermanas Kardashian en la habitación momentos antes de que se inicie una acalorada pelea. ¿La razón? Que Kourtney comunica a las chicas que ya no quiere seguir participando en el reality para proteger la intimidad de sus hijos.

Lo que nadie imaginaba era que la reacción de Kim iba a ser de violencia pura. La famosa influencer, en pleno ataque de ira, se abalanza sobre Kourtney y le da una fuerte cachetada delante de todo el mundo.

También estaban presentes Kendall Jenner, quien mira la escena atónita mientras que Khloé Kardashian se interpuso entre las hermanas para separarlas.

¡Mirá!