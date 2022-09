Karina La Princesita aclaró cómo es su relación con Wanda Nara

Karina La Princesita y Wanda Nara forman parte del nuevo programa de Telefe, "¿Quién es la máscara?", que arranca la semana que viene.

Tras varios rumores sobre una mala relación entre el equipo, sobre todo con Wanda Nara que se fue a Estambul el día del junket de prensa, la cantante fue consultada por el notero de LAM sobre esto y sobre su relación con la empresaria.

"Hasta hoy no sé si no lo inventaron", señaló primero la ex de El Polaco ya que según ella, el clima en las grabaciones había sido bueno. "Si hay internas o no, yo quedé afuera y no sé", agregó.

Karina La Princesita.

Ante la consulta de cómo fue su contacto con Wanda Nara, Karina La Princesita dijo: "Bien, bueno" y que se llevan todos muy bien.

Luego la cantante contó que hasta el momento no tuvo tiempo de hablar demasiado con la esposa de Mauro Icardi. "Estamos como muy activos", aclaró la artista.

Al regresar al estudio, las angelitas indicaron que en realidad no todo fluye en el equipo y que al parecer sólo Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky se llevarían bien porque ya trabajaron juntos.

Cuándo y a qué hora empieza ¿Quién es la Máscara?

Telefe dio a conocer la fecha y la hora en la que ¿Quién es la Máscara?​ tendrá su tan anhelado estreno. El talent show musical convoca diferentes figuras nacionales e internacionales que cantarán bajo un disfraz y cuatro investigadores deberán descubrir quién es el famoso detrás de la máscara.

La fecha de estreno de ¿Quién es la Máscara? será este lunes 12 de septiembre a las 22:30 hs. Una vez termine la final de La Voz Argentina, Telefe le da la bienvenida a Natalia Oreiro y sus investigadores.

Karina La princesita, Wanda Nara, Roberto Moldavsky y Lizy Taglini serán los cuatro investigadores que noche a noche seguirán las pistas para intentar identificar ¿Quién es la Máscara?

Cuándo y a qué hora empieza ¿Quién es la Máscara?



Entre los famosos que se van a descubrir bajo la máscara, habrá actores, futbolistas, cantantes, humoristas, periodistas, conductores de TV, músicos y muchas otras figuras nacionales e internacionales harán parte de este nuevo talent show de Telefe.

¿Quién es la Máscara? Ha debutado con éxito en Chile, Uruguay y España, entre otros países. Benjamín Vicuña, Karina La Princesita, Cristián Castro, la China Suárez, entre otros famosos reconocidos por el público argentino, han hecho parte del programa en estos países.