Karina La Princesita confesó cómo era su vida antes de ser madre: "Sol me salvó"

Karina "La Princesita" y El Polaco fueron pareja cuando ambos iniciaban su carrera musical, juntos tuvieron una hija, Sol. La vocalista fue la invitada de lujo del cantante y fue allí donde se animó a contar cómo era su vida antes de convertirse en madre. La artista reconoció que Sol le salvó la vida y explicó los motivos de su declaración.

"Yo soy una persona que siento que desde que nací mi vida fue como recontra dura y no tenía motivos. La música a mi me salvó, pero conociendo a la música ya seguía totalmente depresiva y triste. A mi, Sol me salvó la vida, se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí", expresó Karina emocionada.

Karina y su hija Sol.

La intérprete de "Corazón Mentiroso" aseguró que su hija sabe lo importante que es para ella y sentenció: "Mi carrera es importante, pero mi hija es lo primero y siento un orgullo de la persona en la que se convirtió Sol".

El Polaco, por su parte, escuchaba atentamente y en silencio las palabras de su expareja. A pesar de la mala relación que tuvieron años atrás, hoy los artistas tienen un buen vínculo que les permite relacionarse de la mejor manera y eso quedó en evidencia en el programa del cantante.

Karina "La Princesita" contó cómo es su hija, Sol

Sin lugar a dudas, Sol es la persona más importante en la vida de Karina "La Princesita". La adolescente logró devolverle a su mamá las ganas de salir adelante y es su prioridad en todo.

La artista definió a su hija con palabras de amor: "Es una persona que tiene, más allá del talento, que es hermosa y todo, es una nena que tiene un corazón hermoso, que no hay gente que no la conozca y no la quiera".

Karina y Sol compartiendo escenario.