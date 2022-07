Karina La Princesita en el programa de El Polaco:“Es insoportable hablar con vos”.

El Polaco recibió a Karina La Princesita en su programa “Un viaje inolvidable”. La expareja tuvo un momento a solas para hablar de su vida, su pasado, su hija en común y hasta de música.

En la charla, El Polaco le preguntó a Karina la Princesita si se acordaba de cómo se habían conocido, a lo que la cantante respondió que no. El artista apeló a su buena memoria y contó detalles de cómo ocurrió. “Yo te hago recordar… Yo me acuerdo cuando nos conocimos”, comentó el cantante.

El Polaco contó que se conocieron por medio de una chica del Chaco llamada Lorena Parras, a lo que Karina dijo que sí, que de ella sí se acordaba. Hasta ahí todo bien, pero cuando El Polaco dijo que quien había llamado primero había sido Karina, la cantante no se quedó callada. “No, callate la boca. Ahí sí me acordé… Ella decía “Yo tengo un chico…”, ahí le interrumpió su ex, donde le dijo que no se pusiera colorada y que hiciera de cuenta que no habían cámaras.

“Pero no me cortés, porque es insoportable hablar con vos, tapando, tapando”, dijo Karina y siguió su relato. Según Karina, su amiga en común le dijo que había un chico (El Polaco) que estaba muy enamorado de ella. Al principio ella no le dio mucha atención al tema y solo le manda saludos de cortesía.

Entre chiste y chiste, Lorena le dijo a Karina que el chico del que tanto le hablaba estaba en el mismo programa con ella y que se quería sacar una foto. “Cuando yo te conocí, que te conocí en Jesse James… yo fui por casualidad ahí. Yo no fui a verte. Podía tocar cualquier grupo, pero me había tomado unas cervecitas y me quedé”, comentó El Polaco y Karina La Princesita agregó que fue una noche de esas raras.

Karina La Princesita y El Polaco hablaron de Sol y se emocionaron

Sol, la hija en común entre Karina y El Polaco, está próxima a cumplir 15 años. Los dos hablaron de cómo ha crecido la niña y se emocionaron al verla ya tan grande.

“Yo siento, estoy es muy personal, siento que Sol me salvó la vida… Y no es nada con vos (El Polaco)”, comentó la arista y sumó, “Soy una persona que siento que desde que nací mi vida fue como re contra dura y no tenía motivos y la música a mí salvó, pero conociendo ya la música, seguía sola y depresiva y a mí Sol me salvó la vida. Se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerza cuando yo no tenía fuerzas ni para mí”, explicó Karina La Princesita.

El Polaco se emocionó, aseguró que le encanta todo lo que dijo y que está de acuerdo en todo lo que dijo sobre Sol. “Sol fue el primer motivo en mi vida de tener un rumbo, de cambiar mi forma de ser, de pensar y acepto todas las que me mandé y fue la primera vez que dije, bueno, la vida no es todo llorar, tristeza”.