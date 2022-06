Karina La Princesita se animó a hablar de su vida sentimental y todo lo que está pasando en su vida sentimental y emocional. La cantante abrió su corazón y habló con el notero de LAM y aseguró que está en un momento de su vida donde su sensibilidad está en su máxima expresión.

“Estoy resensible y de eso no me molesta hablar. Creo que voy a llorar en varios escenarios”. Karina La Princesita comentó que su hija está próxima a cumplir los 15 años y eso es algo que la tiene muy sensible. “Te juro que me está pegando muy fuerte. Nosotras tenemos una historia muy especial. Vivimos solas toda la vida, nunca convivimos con nadie, entonces fue mi compañera de bebé”, comentó la cantante.

Sol Celeste, la hija de Karina, tiene 14 años y según la cantante, nunca han estado separadas. “Siempre vivimos solas hasta el día de hoy”. Karina se sinceró y dijo que Sol es una chica con mucha personalidad y le trauma pensar que en algún momento se quiera ir de la casa para hacer su vida lejos. “Ella me dice que quiere ir a estudiar fuera a los 18, entonces ya voy contando los días. ¡Me queda poco!”, comentó la artista y agregó: “Estoy haciendo terapia”.

Sobre sus estados de ánimo, Karina comentó que su psicólogo le dice que está pasando por “la sonrisa del payaso”: “Estás así muy bien y te bajás, pero tal vez no esa así. Pero nada en particular”.

El trauma de Karina la Princesita que la llevó a terapia.

Karina explicó que vive y pasa por estados emocionales producto de la vida misma, como cualquier otra persona, que trabaja y que tiene una vida: “Soy muy sensible y eso también me juega en contra”, enfatizó en su respuesta.

Karina La Princesita habló sobre las heridas del pasado

“Tengo muchas heridas del pasado, entonces este año me está pegando eso”, explicó la cantante, quien dijo además, que está trabajando también la terapia. En este caso, la artista aclaró que no solo habla de desamores y engaños, sino de traumas de su niñez, de lo que vivió, de las cosas que no tuvo y por la forma de cómo la criaron. “Estoy aprendiendo en terapia que ese niño interior hay que sanarlo para poder ponerte en el presente y poder identificar lo que está bien y lo que está mal”.

Sobre su corazón, Karina La Princesita comentó que está en efecto soltera, que si bien ya era algo obvio, no se lo había dicho a nadie. “Me di cuenta de que los problemas no se cuentan en televisión, porque cuando uno está mal, los problemas se cuentan en el psicólogo o a los amigos”.

“La televisión es cruel y poco compasiva”, finalizó Karina La Princesita, sobre el tema del por qué no habla más de su vida privada en los medios y todo se lo queda para su círculo personal.