Karina "La Princesita" contó la verdad detrás de su supuesta historia de amor con Diego Maradona

Mucho tiempo se dijo que Karina "La Princesita" había tenido 'algo más' que una amistad con Diego Maradona y, si bien ella intentó desmentir el asunto, pero el rumor quedó como un mito en el mundo del espectáculo. En su visita a LAM, la cantante habló del tema y reveló detalles que todos desconocíamos sobre su relación con el ex deportista.

"Fue una de las cosas que más me dolió porque a mí, me conocen no sólo en Argentina, sino también en otros países y esto salió como una verdad instalada", explicó. "En su momento, lo hablé con Marina Calabró porque fue ella la que salió a contar la historia como verdad absoluta. Lo confirmó pero nunca fue cierto", agregó.

Luego, explicó cómo había sido su historia con Maradona. "Una vez Claudia llamó a mi productor y le dijo que me querían tener en un show pero que querían hablar directamente conmigo. Yo no manejaba los shows en ese momento pero aceptamos y fue entonces que me llamó una de sus hijas, me dijo que querían que cantara, que iba a estar Diego y que él estaba enamorado de mi, que amaba mi música. Obviamente lo tomé como una admiración a mi música".

"Yo acepté y dije que no quería cobrar. A mí me sumaba: es cantar para Tinelli o para Maradona, me pone allá arriba. Lo mismo cuando me llamó Messi, tampoco cobre. Pero no fue más que eso", finalizó con cierto tono de molestia.