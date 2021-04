Kendall Jenner se muda por las amenazas de muerte recibidas

Kendall Jenner está viviendo un infierno. A pesar de los guardaespaldas que trabajan para ella, no pudo evitar que un hombre la amenace con quitarle la vida de un disparo por lo que decidió dejar su mansión en Beverly Hills y mudarse a un lugar secreto.

La top tomó esta drástica decisión cuando hace pocos días otro extraño ingresó a su vivienda y le golpeaba las ventanas gritando su nombre, desencajado. Esta misma persona fue quien intento meterse desnudo en su piscina.

Si bien la persona que la amenazaba de muerte está actualmente internado en un centro psiquiátrico, es muy probable que salga del nosocomio de un momento a otro y quien le golpeaba las ventanas ya está libre dado que su arresto fue por pocas horas dado que la imputación era por un delito menor, por lo que tuvo sólo 6 horas de arresto.

Desesperada ante este presente, Kendall determinó salir rápido de su mansión e instalarse en un lugar secreto acompañada por su equipo de seguridad, reforzado y armado.

Las Kardashian encontraron el método para seguir grabando su reality en cuarentena

Las Kardashian hallaron la forma de poder seguir con las grabaciones de los nuevos capítulos de Keeping Up With The Kardashians, durante la cuarentena. La familia más famosa del mundo es noticia una vez más gracias a la gran idea que tuvo Kris Jenner, la jefa y madre del clan más popular, de hacerlo a través de sus teléfonos móviles. Sin embargo, no es tan simple como suena.