La confirmación de la comentada relación entre L-Gante y Wanda Nara generó mucha polémica. No solo por el hecho de que su vínculo haya tenido muchos idas y vueltas, también generó conflicto por las exparejas de ambos artistas. Ahora se sumó nuevamente a la oleada de críticas Tamara Baéz, la exnovia del cantante de RKT y madre de su hija, pero el joven no se quedó callado y salió a responder con firmeza a los dichos de la influencer.

Tamara Báez y L-Gante

La dura respuesta de L-Gante para Tamara Báez

La exnovia del artista se mantiene muy activa en las redes y en estas plataformas es en donde suele hablar de la actual relación del padre de su hija con la empresaria. Baez arremetió contra la modelo cuando ella asistió al living de Susana Gimenez y desmintió la versión de la rubia a través de su cuenta oficial de Instagram. Luego de varios días, el cumbiero decidió responder todos estos dichos y no se guardó nada.

Fue durante una nota para el programa Intrusos, donde se refirió a las acusaciones de su ex, quien lo calificó de "máquina de decir mentiras". Con un tono firme, L-Gante respondió: "No me sorprende que diga que soy una máquina de decir mentiras. Yo soy una máquina. Tampoco me sorprende que esté celosa de Wanda".

Del mismo modo, cuestionó las acciones de su expareja, sugiriendo que debería enfocarse en resolver los asuntos legales en lugar de hacer declaraciones públicas."Que vaya al juzgado a firmar las cosas de Jamaica en vez de andar hablando boludeces. Que se maneje por lo legal. Ella busca seguidores hablando de la gente, yo lo busco haciendo música", afirmó.

L-Gante, Tamara Báez y Jamaica

Para cerrar el tema, el intérprete de Cumbia 420 habló sobre las críticas que recibe de su ex y el ex de su actual novia: "A la gente que me desea algún mal, que lo desee no más. A veces lo que te desean mal te hace más fuerte, y si te desean el bien, también. Así que no me preocupa", concluyó.

L-Gante, Wanda Nara y Mauro Icardi

Está claro que el conflicto en torno a la reciente relación entre el cantante y la modelo no va a parar. Aunque ambos afirman que su relación comenzó cuando ya habían terminado con sus respectivas parejas, sus exs no están para nada contentos con este amorío y dejaron en claro que van a seguir opinando sobre el tema, así como lo hizo Tamara Báez, quien recibió una respuesta sin filtro de L-Gante.

