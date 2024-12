El domingo por la noche se marcó la agenda de la semana de todos los especialistas en el mundo de la farándula debido a que Wanda Nara estuvo sentada en el sillón de Susana Giménez, quien la entrevistó y también leyó alguno de los chats que la modelo mantuvo con Mauro Icardi hace algunos años cuando aconteció la infidelidad que marcó para mal los últimos momentos de la mediática pareja. Además, en este reportaje la artista brindó los detalles de cómo fue el encuentro con la madre de Magnolia y Amancio Vicuña, su exmarido y L-Gante que la acompañaba.

En "El ejército de la mañana" transmitido por la plataforma de streaming "Bondi Live", Pepe Ochoa brindó una información que tiene como protagonistas al cantante de la cumbia 420 y la ex de Maxi López, quienes no atravesarían un buen momento en este corto noviazgo que llevan.

Wanda Nara y L-Gante.

Revelaron que hay una crisis amorosa entre Wanda Nara y L-Gante

Wanda Nara no solamente afronta una disputa judicial contra Mauro Icardi, sino que también con la China Suárez que inició acciones legales por hostigamiento y otras cuestiones, según reveló el abogado en diálogo con el "Diario de Mariana". Pero lo cierto es que la ex de Maxi López también debería ocuparse de lo que ocurre en el interior de su vínculo amoroso con L-Gante ya que. según Pepe Ochoa, los acontecimientos que ocurrieron en los últimos días habrían tenido influencia sobre el bienestar de los dos.

"Se pudrió todo entre ellos por todos los escándalos que enfrentan", comenzó diciendo el panelista de LAM. Y agregó: "Lo triste de todo esto es que antes Mauro caía, y volvía, pero ahora sabe que la denuncia de la China contra Wanda la puede perjudicar en serio y por eso juega desde otra posición".

Previamente, Pepe Ochoa había manifestado que "Wanda volvió a buscar a Mauro Icardi, a buscarlo en el sentido de que ahora le conviene tenerlo bien" y luego leyó un mensaje de su celular que expresaba que "la muy cínica, asesorada por Ana Rosenfeld, no tuvo mejor idea que acercarse a Mauro para tentarlo sentimentalmente. O sea, hacerle creer que Mauro que quiere volver con él para que desestime muchas de las cosas que está avanzando en la justicia".

En esta sintonía, sin dejar de mirar su dispositivo, el periodista continuó leyendo: "Mauro no es ningún boludo, se dio cuenta y no va a ceder nunca más y va a ir hasta las últimas consecuencias". Fefe Bongiorno, su compañero de streaming, le consultó quién era su fuente y el conductor contestó que "es la misma persona que me contó que Mauro se operaba y dónde estaba, y todo era cierto. Es mi fuente en este caso".

Para culminar con esta información, Pepe Ochoa realizó un análisis: "Acá Wanda está volviendo a hacer lo que siempre hizo: acercarse a Mauro y hacerle creer que está medio en una para que desestime cosas en la justicia. ¿Qué le pasa a Elián con esto? Este es mi opinión y análisis: creo que por primera vez Elián está viviendo lo que vivía Mauro con él, ¿Se entiende?". Por su parte, Fefe Bongiorno prefirió ser cauteloso y reveló que Wanda Nara y L-Gante no fueron juntos a la fiesta de revista Gente, algo que consideró llamativo.

