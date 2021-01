La advertencia de Angel de Brito a Yanina Latorre: “Si hablás con otro canal, estás despedida”

Yanina Latorre está en boca de todo el mundo después de vacunar contra el Covid- 19 a su madre, Dora Camaño. Es por eso que todos los medios nacionales despertaron el interés por su opinión al respecto.

En Los ángeles de la mañana, la periodista se defendió de las críticas, le respondió a Jorge Rial y a Rolando Graña que se hicieron eco del tema, pero no se escapó de un reclamo de Ángel de Brito sobre su exclusividad.

“¿Quién te llamó de Telefe?, ¿No saben que trabajás acá?”, le consultó el periodista. “Del programa de Vero Lozano…”, contestó la esposa de Diego Latorre. “¿Qué hace Lozano que te llama? ¡Está loca!”, “increpó” también el conductor . “Bueno, qué se yo… Una nota, no me parece mal. Les dije a todos que no”, aclaró la mamá de Lola.

“No podés, querida. Estás despedida si das una nota en otro canal”, le advirtió Ángel. “Obvio, ya lo sé, no me animaría...”. “¿Y de América quién te llamó? Rial, Graña…”, preguntó con ironía Ángel.

“Todo lo que decían ayer en lo de Graña, era todo desinformación. Ahora, me está llamando Mauro Viale, me está llamando Chiche Geblung, de TN, de La Nación”, redobló la apuesta Latorre.

“No le contesto a nadie, igual. Lo de acá, de Telemundo, me llamaron y me grabaron sin avisarme, que yo estaba por vacunar a mamá. Y después decidí no hablar con nadie, porque estoy de vacaciones”. “Con Chiche podés hablar. Con todos los demás, no…”, sentenció De Brito.

“Todos los extranjeros que me pegan, acá, en algún momento fueron ilegales. Lo que yo hice me lo ofreció un latino que vive acá y me dijo ´tenés esta posibilidad´”, contó Yanina.

“Yo no tengo la culpa de haber aprovechado algo que el país lo permite. ¿Qué sabés si yo no pago impuestos? Si acá tengo casa, inversiones y no lo cuento públicamente”, aseguró la Angelita.

“Lo hice público para demostrarle al mundo lo solidario que es el estado de La Florida. Estuve cinco horas en la computadora para conseguir el turno”, agregó la esposa de Diego. “Que me peguen, me importa tres pitos. Cuando sé que lo que hice está bien, después que me den todos”, cerró.

Yanina Latorre compartió el momento en que su mamá recibía la vacuna contra el Covid

Yanina Latorre se embarcó en un viaja a Miami junto a sus hijos, su esposo, Diego Latorre, y su mamá Dora Caamaño. Además de poder disfrutar este tiempo en familia, la panelista de Los Ángeles de la Mañana aprovechó el momento y sacó un turno para vacunar a su madre contra el coronavirus.



"Les quiero contar una noticia. Acá te vacunan. Están dando la de Pfizer a mayores de 65 años. Le acabo de sacar un turno a Dora. Me llevo a mamá vacunada a Buenos Aires. ¿No es genial?", había contado Yanina y ahora llegó el gran día.

La mujer de Diego Latorre filmó el momento en que su mamá se sometió a la vacunación y aseguró: “DORA VACUNADA. Fue emocionante!!!! Le salvamos la vida!!!!!!!”, escribió junto a los clips en donde se ve cómo le aplican la inoculación.

“Estoy re contra emocionada, estoy feliz por mi mamá”, dijo la "angelita" que por otra parte, acaró que les darán el segundo turno para continuar el tratamiento. “Hay una organización, una educación, todo el mundo vacunando, es re importante ojalá esto pase rápido en Buenos Aires”. dijo ilusionada.