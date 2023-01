La China Suarez no hay día en que no comparta escenas de su vida cotidiana , de su carrera profesional, de su amor por lo animales, tips de belleza, sus looks en su cuneta de Instagram. Es una de las celebridades que más seguidores tiene y todas las marcas se disputan su presencia.

La cuenta de la China es para no aburrirse, pues siempre sorprende. En medio de sus románticas vacaciones en México con Rusherking y que también comparte en las redes sociales. Sorprendió a sus seguidores con una foto inesperada.

Caption

¿Qué foto publicó la China?

Una de las seguidoras de la China publicó una foto de cuando la actriz era muy pequeña. Al ver esto la madre de Rufina, Magnolia y Amancio se enterneció y la compartió.

La China Suárez de niña

La cantante sorprendió a sus seguidores con la inesperada publicación pero especialmente porque sigue conservando la misma cara que tenía cuando era niña. Rápidamente le comentaron la publicación y destacaban que está igual a cuando era una niña.

La China además compartió imágenes de las vacaciones que está compartiendo con su novio, comenta sobre los accesorios que está usando y responde en dónde conseguirlos y se la pudo ver con una micro bikini con detalles en metal que son la tendencia de la temporada.

El Instagram de la China siempre es comentado. Sus seguidores disfrutan cuando la actriz postea escenas con sus hijos, cuando comprar los regalos de Navidad o en este caso cuando disfruta de unas románticas vacaciones en Playa del Carmen y se muestra feliz.