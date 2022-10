La China Suárez respondió sin filtro a una de las preguntas que muchas personas tal vez se han hecho, pero que en la sociedad actual, ya está de más hacerla; no obstante, la actriz contestó al interrogante sobre la diferencia de edad que existe entre ella y su novio Rusherking.

La información la recopiló El Trece y en su portal web dio a conocer las declaraciones que la China Suárez dio desde España, país donde está por estos días haciendo promoción de su trabajo como actriz junto a Álvaro Morte.

La China Suárez habló de la diferencia de edad con Rusherking: "Tenía mis prejuicios".

China Suárez se sinceró y teniendo como antesala que sus parejas anteriores eran mayor que ella, la actriz afirmó que cuando conoció al cantante, tuvo sus prejuicios respecto a la edad. Recordemos que la actriz tiene 30 años y el cantante tiene 22.

"Me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés. Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido", comentó la China Suárez sobre su propia experiencia.

La actriz manifestó estar enamorada y aseveró que lo que le pasa con Rusherking es muy fuerte e inexplicable. "Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación. No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él".

Los amores de la China Suárez más conocidos

Ya que la actriz se encuentra en España, podemos hablar primero de su relación con David Bisbal, el cantante que hoy tiene 43 años.

Pero muchos años antes de que David Bisbal fuera inclusive tan conocido en el mundo, la China Suárez había empezado su noviazgo con el actor Nicolás Riera, hoy el famoso tiene 37 años. Luego, la actriz fue novia de Nacho Viale (41), el nieto de Mirtha Legrand.

El actor Nicolás Cabré también fue pareja de la actriz. El actor, que tiene hoy 42 años, es el padre de Rufina, la hija mayor de la actriz y cantante.

Benjamín Vicuña, próximo a cumplir 44 años, es el padre de Magnolia y Amancio, los hijos menores de la China Suárez. Hoy, libre de prejuicios sobre las edades, la talentosa artista vive el amor sin fijarse en la edad, solo vive el amor.