La China Suárez estuvo esta semana en El Hormiguero junto a su compañero de set, Álvaro Morte, para promocionar su nueva película, "Objetos". Allí en la entrevista que tuvo con Pablo Motos, la argentina habló sin filtro y en una entretenida charla, reveló que tiene un extraño vicio.

¿De qué se trata? Según relató la actriz, le encanta ver el nacimiento de elefantes, en especial el que se hizo viral donde una cría nace muerta y su madre la revive. La China Suárez no tuvo ningún reparo en detallar esta rara costumbre.

La China Suárez confesó que tiene un extraño vicio: "Me gustan mucho los...".

"Desde que soy pequeña me gustan mucho los animales y me la pasaba gugleando partos de animales. ¡Me queda horas! y hay uno particularmente que me encanta, que es un elefantito que nació muerto... ¡Ya me fui a la oscuridad! Pero tiene un final feliz. La madre lo revive con pataditas y es un lindo momento, recomiendo que lo vean", comentó la actriz.

En la entrevista, la actriz y cantante también reveló que ha experimentado a lo largo de su vida diferentes episodios paranormales de tipo poltergeist.

«Estaba durmiendo sola con mi hija, en ese momento tendría solo tres meses y escuché un portazo en la planta de abajo y dije : "Vinieron por nosotras", y no se me ocurrió mejor idea que abrir la ventaja. Yo estaba durmiendo en bombacha. Salté por la venta porque dije que tenía que pedir ayuda. ¡Salté un piso por la ventana!», narró la China Suárez.

La China Suárez agregó que alertó todos los vecinos y entró cuerpo a tierra por una ventana pequeña que tenía su casa acompañada por el de seguridad, pero no había nadie. "Había una botella de agua de dos litros que yo había dejado en el centro de la mesa, tirada en el piso, explotada... Esa fue una de las tantes que tuve", aclaró la actriz en El Hormiguero.

Nueva coincidencia de la China Suárez y María Becerra

La actriz China Suárez y María Becerra tuvieron una nueva coincidencia, pero ahora en España. Más exactamente en Madrid. La ex de Rusherking y la actual pareja del cantante estaban en la misma ciudad y estuvieron en el mismo programa, con un día de diferencia.

El miércoles la invitada central del programa fue María Becerra y el jueves fue la China Suárez. Ambas cantantes argentinas llegaron hasta el programa de Pablo Motos para darle promoción a sus respectivos trabajos.

Días atrás la China Suárez y María Becerra habían coincidido en la alfombra roja del evento promocional en Buenos Aires, de la serie "Limbo... Hasta que lo decida". La ex de Rusherking tenía programado cantar en el evento, pero la ex Casi Ángeles, antes de que esto ocurriera, se fue y no espero la presentación de la exnovia de Rusherking.