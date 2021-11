La China Suárez fue la protagonista de la entrevista más esperada de las últimas semanas.

La actriz dio una nota con Alejandro Fantino en la que, aunque no directamente, habló del escándalo que la tuvo como protagonista en los últimos días. "Yo no soy de gritar, soy más hiriente en este tono. Soy picantísima. Me puedo poner muy mala", dijo sobre su personalidad.

Entre las diferentes tópicos que trataron, la China Suárez también se refirió a las amistades que se alejaron de ella durante el último periodo. "Hubo gente que defraudó. Si te defrauda es porque no lo esperás", dijo sin dar mayores detalles y agregó: "Tengo los mismos amigos hace mucho tiempo".

Aunque no dio nombres, Alejandro Fantino hizo esta pregunta en relación a la repercusión que tuvo el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi entre sus amigos íntimos como Zaira Nara y Paula Chaves.

La China Suárez habló del escándalo con Wanda Nara y los amigos que la defraudaron

La China Suárez con Fantino: "Hay momentos que lo llevo mejor"

Más adelante, la China Suárez confesó si estaba soltera en este momento. "Estoy sola pero me gusta estar de novia. Confío y apuesto. No me gustan los hombres que hablan tanto. El hombre que esté al lado mío es para que me sume. Soy egocéntrica, me gusta el cuentito", agregó.

La China Suárez en exclusiva con Fantino.

Luego, la ex pareja de Benjamín Vicuña también contó como es su día a día y aclaró que a las únicas personas que alguna vez le debería dar explicaciones es a sus hijos. "No hay que darles explicaciones a nadie. Muchas de las cosas que se dicen no son verdad pero estoy muy informada. Hay momentos donde lo llevo mejor y hay momentos donde lo sufro más", añadió.