La China Suárez habló por primera vez de Rusherking: "Es muy vergonzoso"

La China Suárez habló por primera vez sobre su relación con Rusherking y contó detalles de cómo es él en la intimidad del hogar. Cuando muchos creen que el cantante le ha dedicado rimas con su clásico free style, la artista reveló: "Nunca lo hizo, es muy vergonzoso".

En diálogo con el programa radial "Antes que Nadie", la actriz manifetó que le sorprende la rapidez con la que frasea su novio ya que "Él habla re lento, como todo pausado". Y con respecto a cómo es su caracter, expresó: "Es hiper tranquilo, es santiagueño y se le nota".

La China y Rusher.

Como si eso fuera poco, la China Suárez detalló cómo se conocieron. En primer lugar aseguró que fue en una fiesta Bresh, aunque en ese momento no intercambiaron diálogo: "Yo no hablé nada, no me dio bola. Venían sus amigos y a hablaban con mis amigos 'Che, que linda pareja que hacen' y yo decía '¿Por qué me dicen esto si es un señor que no me mira?' o sea, no entendía por qué".

Pero al parecer esa fue la maniobra que usó Rusherking para llamar su atención para luego conquistarla: "Fue la estrategia de hacerse el boludo y mandar a los amigos, no sé". Luego agregó: "Bueno, le funcionó".

La China y Rusher en sus vacaciones.

El pedido de la China a Rusherkig

Cuando se conocieron, Rusherkign tenía un auto muy llamativo de color celeste. Era inconfundible y al momento de llegar a algún evento todos sabían que era él quien venía dentro. Con la intención de pasar más desapercibida, la China Suárez le sugirió que lo cambiara al mencionarle: "Yo preferiría ir en taxi".

La artista recordó que estando en la Bresh vio llegar el auto y pensó "¿Quién es el que viene con un auto de este color?" y pensó que se trataba de alguien de perfil alto y que al conocerlo no le coincidía la personalidad con la impresión que causaba su vehículo.